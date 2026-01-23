Van’da sabah saatlerinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kaza, saat 06.50 sıralarında Van AVM Kavşağı’nda gerçekleşti.

İkinisan Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi’ni birbirine bağlayan kavşakta, plakaları ve sürücü isimleri henüz öğrenilemeyen mavi renkli halk otobüsü ile ticari taksi bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

ARAÇLARDA MADDİ HASAR OLUŞTU

Kazada yaralanan olup olmadığına dair resmi bir bilgiye ulaşılamazken, çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.