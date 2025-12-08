Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, vatandaşların en büyük korkularından birini bitiren yeni sistemi devreye aldı.

TEK TARAFLI İPTAL YETERLİ, KARŞI TARAFIN ONAYI GEREKMİYOR

Yeni uygulamayla vekalet veren kişi, vekili azlettiğini bildirdiğinde işlem anında geçerli olacak.

Karşı tarafın rızası aranmayacak; azil, “bozucu yenilik doğuran hak” niteliğiyle hemen sonuç doğuracak.

Aynı kişiye yeniden vekalet verilecekse yeni vekaletname düzenlenmesi gerekecek.

NASIL ÇALIŞIYOR?

e-Devlet’e girin → “Kişi Vekaletnameleri Sorgula” (Türkiye Noterler Birliği)

Adınıza düzenlenmiş tüm vekaletnameleri (süresiz/süreli, kime verilmiş, hangi yetkilerle) görün.

İptal etmek istediğiniz vekaleti seçin → WebTapu’ya yönlendirilin.

Kimlik doğrulamasıyla vekil azledilir; bilgi tüm tapu müdürlüklerine anında iletilir.

KİMİ KORUYOR?

Akraba kavgalarında “genel vekaletle ev satıldı” mağduriyetlerini

Emlakçıya “sadece bu evi sat” yetkisi verip genel vekalet tuzağını

Yurt dışında yaşayanların vekaletini kötüye kullananları

Yaşlı ve hasta vatandaşların mallarını gasp edenleri

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, “Türkiye Azil Sistemi”ni tüm ülkeye yaydı. Artık bir tapu müdürlüğünde yapılan azil, aynı anda 973 tapu müdürlüğünde görünüyor. Sahte vekaletle işlem yapma ihtimali sıfırlanmış oldu.