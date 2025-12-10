Trafiğe açılan 11 kilometrelik Elmalık Yolu yapılan asfalt ve yol çizgi çalışmalarıyla yepyeni bir görünüme kavuştu.

Kente değer katacak yol yatırımını hayata geçiren Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı önemli yol yatırımlarından birine daha imza attı. Van’da caddelerin trafik yükünü azaltarak, trafik sorununu çözecek önemli hamlelerden biri olan Elmalık yolu, yürütülen yoğun çalışmaların ardından tamamlanarak, araç trafiğine açıldı.

ALTERNATİF YOL OLARAK YAPILDI

Ekiplerin hummalı bir çalışma yürüttüğü ve sezon boyunca geceli gündüzlü çalışma yapılan yol, kış bastırmadan trafiğe açıldı. Büyük bir kısmı belediyenin idari işgücü ile yapılan Elmalık Yolu İpekyolu Caddesi’ne alternatif oluşturarak, kent trafiğine nefes aldırdı.

Edremit ilçesinde bulunan Sevgi Evleri’nden başlayarak, İŞGEM yerleşkesine kadar devam eden 11 kilometrelik yolda, sezon boyunca istinat duvarı, drenaj hattı, orta refüj, kaldırım, altyapı ve üstyapı çalışmaları, PMT ve sıcak asfalt yapıldı.

Ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarının sürdüğü Elmalık Yolu, kentin en prestijli noktalarından biri haline geldi.