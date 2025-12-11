Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde son 24 saatte İsrail ordusunun saldırıları sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

CAN KAYBI 70 BİNİ AŞTI

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 383'e, yaralı sayısı bin 2'ye yükseldi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 70 bin 373'e, yaralı sayısı 171 bin 79'a yükseldi.