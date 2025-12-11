Son haftalardaki kötü gidişat sonrası İmaj Altyapı Van Spor FK’de Teknik Direktör Hakan Kutlu ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Teknik Direktör Hakan Kutlu, Van Spor başında 16’sı lig 2’si kupa olmak üzere 18 resmi maça çıktı.

Tecrübeli Teknik Direktör Hakan Kutlu ile sezona iyi bir başlangıç yapan Van Spor FK, ligin 13. haftasına kadar başarılı bir performans sergiledi. Sezon başında yönetim tarafından hedefin “ligde kalmak” olduğu belirtilmiş olmasına rağmen iyi sonuçların ardından camiada “Süper Lig hedefi” konuşulmaya başlandı.

SARIYER MAÇIYLA DÜŞÜŞ BAŞLADI

İlk 12 haftada topladığı puanlarla dikkat çeken kırmızı-siyahlılar, Hakan Kutlu yönetiminde 7. sıraya kadar yükseldi ve elde ettiği başarı ile adından söz ettirdi. Ancak 13. haftada 10 kişi kalan rakibi SMS Grup Sarıyer Spor karşısında alınan 2-1’lik mağlubiyet, düşüşün başlangıcı oldu.

TRİBÜNLERDE İSTİFA SESLERİ YÜKSELMEYE BAŞLADI

14.haftada sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşısında son dakikalarda bulduğu golle 1 puanı kurtaran Van Spor FK’de düşüş sürerken, taraftarların tribünlerde zaman zaman “Hakan Kutlu istifa” tezahüratları yükselmeye başladı.

15. haftada sahasında Serik Spor Futbol A.Ş’ye 2-1 mağlup olan kırmızı-siyahlı ekipte tepkiler artarken, Kutlu maç sonrası yaptığı açıklamada istifa sinyali vermiş ancak yönetim deneyimli teknik adamla devam kararı almıştı.

Ancak kötü gidişat 16. haftada da sürdü. Galibiyet beklentisiyle çıkılan Manisa Futbol Kulübü maçında sergilenen kötü oyun sonrası yine mağlubiyet yaşandı. Lige iyi başlayarak güçlü bir çıkış yapan kırmızı siyahlı Van ekibi, son dört maçta 11 puan kaybederek büyük bir avantajı elinden kaçırdı ve 16. haftayı 12. sırada tamamladı.

HAKAN KUTLU’NUN LİG PERFORMANSI

İmaj Altyapı Van Spor FK, Hakan Kutlu yönetiminde çıktığı 16 lig maçında; 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Toplam 21 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, 20 gol atarken kalesinde 18 gol gördü. Kutlu’nun ligdeki puan ortalaması 1.31 oldu.

KUPA PERFORMANSI

İmaj Altyapı Vanspor FK, Kutlu yönetiminde Ziraat Türkiye Kupasında da 2 karşılaşmaya çıktı.

3. Eleme Turu’nda Fatsa Belediyespor’a deplasmanda konuk olan ve U19 ağırlıklı kadroyla sahaya çıkan Van ekibi, rakibini seri penaltılar sonrası 7-6 mağlup ederek üst tura yükseldi.

4. Eleme Turu’nda ise Süper Lig’in zorlu ekibi Trabzonspor’a konuk olan kırmızı-siyahlılar, iyi bir oyun sergilemesine rağmen kalesinde gördüğü iki talihsiz golle sahadan 2-0 mağlup ayrıldı ve kupaya veda etti.

KUTLU DÖNEMİ SONA ERDİ

Son haftalardaki kötü gidişatın ardından İmaj Altyapı Van Spor FK, teknik direktör Hakan Kutlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.