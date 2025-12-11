İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü sahasında Eminevim Ümraniyespor ile karşılaşacak. Kırmızı - Siyahlı Van ekibinin yeni Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz yönetiminde galibiyet parolasıyla sahaya çıkacağı karşılaşmanın bilet fiyatları açıklandı.
Son haftalarda puan kayıplarıyla gündeme gelen kırmızı siyahlı Van ekibi, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken 4 maçlık galibiyet özlemini sonlandırmak ve ligde yeniden çıkışa geçmek istiyor.
Karşılaşmayı heyecanla bekleyen İmaj Altyapı Van Spor FK taraftarları, bilet fiyatlarını merak ediyor. İşte detaylar…
İŞTE BİLET FİYATLARI
İmaj Altyapı Van Spor FK- Eminevim Ümraniyespor karşılaşmasının bilet fiyatları şöyle açıklandı:
- Ev sahibi maraton: 150 TL
- Kale arkası: 75 TL
- Misafir tribünü: 34 TL
Biletler ‘biletinial’ uygulaması üzerinden bugün itibariyle alınabiliyor.
Trendyol 1. Lig mücadelesinde İmaj Altyapı Van Spor FK- Eminevim Ümraniyespor mücadelesi 14 Aralık Pazar günü saat 16.00’da Van Atatürk Şehir Stadında oynanacak.