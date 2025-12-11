Trendyol 1. Lig’de mücadele eden İmaj Altyapı Van Spor FK’nin 18 ve 19. hafta maç programı açıklandı. Bu hafta oynanacak olan 17. haftanın programı ise daha önce duyurulmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Van ekibinin de yer aldığı Trendyol 1. Lig’in 18-19. hafta müsabaka programları ilan edildi. Temsilcimizin oynayacağı maçların rakipleri, saha bilgileri ve karşılaşmaların başlama saatleri paylaşıldı.

İşte Van ekibinin ilk devrenin son 2 haftalık maç programı:

18. HAFTA KARŞILAŞMASI

Kırmızı siyahlı Van ekibi, ligin 18. hafta maçında deplasmanda İstanbulspor A.Ş’ye konuk olacak. Karşılaşma, 21 Aralık Pazar günü saat 19.00’da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanacak.

19. VE SON HAFTA

Van ekibi, 27 Aralık Cumartesi günü ilk devrenin son mücadelesinde sahasında Atakaş Hatayspor’u ağırlayacak. Mücadele Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR İLE İLK MAÇ!

Öte yandan daha önce açıklanan program kapsamında, temsilcimiz bu hafta oynanacak olan 17. Hafta maçında, 14 Aralık Pazar günü Eminevim Ümraniyespor’u Van Atatürk Şehir Stadı’nda konuk edecek. Galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak olan Van ekibi, yeni Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ile ilk maçına çıkacak.