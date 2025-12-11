Van İl Sağlık Müdürlüğü, Muradiye Devlet Hastanesinin "Anne Dostu Hastane" unvanı almaya hak kazandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, bu önemli unvanın anne adaylarının gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerinde güvenli, saygılı, mahremiyeti gözeten ve bilimsel rehberlere uygun bir bakım alma hakkını güçlendirdiği belirtildi.

Açıklamada, Muradiye Devlet Hastanesinin anne ve bebeğin sağlık hizmetlerinden en üst düzeyde faydalanabilmesi için doğum öncesi hazırlık programlarından doğum anı uygulamalarına, doğum sonrası destek hizmetlerine kadar tüm süreçlerde kaliteli ve bütüncül bir yaklaşım benimsediği vurgulandı.

Van İl Sağlık Müdürlüğü, başarıda emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, annelerin ve bebeklerin yanında olmaya devam edeceklerini duyurdu.