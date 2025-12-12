Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, toplam uzunluğu 41 kilometre olan Van Çevre Yolu'nun birinci ve üçüncü kesimlerini yarın trafiğe açacaklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Van'ın şehir içi, bölgesel ve uluslararası trafik yükünü hafifletmek ve daha konforlu bir ulaşım sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz projenin 28 kilometrelik bölümünü tamamladık" ifadelerini kullandı.

Açılışı yapılacak kesimler hakkında bilgi veren Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Çevre yolunda ilk aşamada; İpek Yolu üzerindeki Edremit Kavşağı ile Van-Hakkâri Yolu üzerindeki Kurubaş Kavşağı arasında kalan 10 kilometrelik birinci kesimi ve Van-Özalp Yolu üzerindeki Özalp Kavşağı ile Van-Erciş Yolu'ndaki Erciş Kavşağı arasında kalan 18 kilometrelik üçüncü kesimi trafiğe açacağız. Böylece Van Çevre Yolu'nun 28 kilometrelik bölümünü vatandaşımızın hizmetine sunacağız."

Uraloğlu, birinci ve üçüncü kesimlerin tamamlanmasıyla şehir merkezindeki trafik yükünün önemli ölçüde azalacağını, Van'dan çevre yerleşimlere ve sınır kapılarına kesintisiz ve konforlu ulaşım sağlanacağını vurguladı.

Projenin; Gürbulak, Kapıköy, Esendere, Umurlu ve Üzümlü gibi önemli sınır kapılarına erişimde de büyük kolaylık sağlayacağına dikkat çeken Uraloğlu, "Kuzey-güney ve doğu-batı yönlü uluslararası güzergâhlar, çevre yolu üzerinden daha kısa sürede ve yüksek standartlı yollarla kat edilecek" dedi.

Bakan Uraloğlu, Çevre Yolu'nun tamamını 41 kilometre uzunluğunda projelendirdiklerini kaydetti. Uraloğlu, "3 kesimden oluşan çevre yolumuz Edremit'ten başlayıp Van şehir merkezinin doğusundan geçerek Erciş Yolu'na bağlanacak ve 3 gidiş 3 geliş olmak üzere bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol standardında hizmet verecek" açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, çevre yolunun tamamının hizmete sunulmasıyla seyahat süresinde azalma olacağını da belirtti. Bakan Uraloğlu, "41 kilometrenin tamamını hizmete sunduğumuzda seyahat süresi 75 dakikadan 35 dakikaya inecek. Zamandan 2,4 milyar lira, akaryakıttan 300 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 2,7 milyar lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu ise 15 bin ton azaltacağız" diye konuştu.