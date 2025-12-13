Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'de etkili olan şiddetli yağışlar ve fırtına nedeniyle İsrail saldırılarında hasar gören evlerin yıkılmasının ardından ölü sayısının arttığı belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 14'e yükseldiği aktarıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ölenlerin 3'ünü çocuklar oluşturuyor.

Gazze'de etkili olan soğuk hava, şiddetli yağışlar ve Byron fırtınası derme çatma çadırlarda temel ihtiyaçların yokluğunda hayat mücadelesi veren Filistinlilerin acılarını artırıyor.

Filistinliler, rüzgarda uçan ve yağmurda sular altında kalan kullanılamaz haldeki çadırlarda yaşamaktansa kısmi hasarlı evlerde yaşamak zorunda kalıyor.

İsrail saldırılarında hasar gören bu binalar fırtına nedeniyle yıkılarak sahiplerine mezar oluyor.

Gazze'de Filistinlilerin ihtiyaç duyduğu çadırlar ve konteyner evlerin ulaştırılamaması bölgedeki insani durumun düzelmemesinde başlıca sebepler arasında gösteriliyor.

Gazze'deki makamlardan daha önce yapılan açıklamada, fırtına ve çöken evlerin enkazında kalma sonucu 13 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Gazze'de hava şartları nedeniyle en az 13 ev çöktü

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin sığındığı 27 bin çadırın sağanak yağışların yol açtığı sel suyuna kapıldığı ya da şiddetli rüzgarlar nedeniyle yerinden söküldüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in 300 bin çadır, mobil ev ve karavanın yanı sıra yardım ve barınma malzemelerinin girişini engellemek için sınır kapılarını kapatmaya devam ettiği, ayrıca yerinden edilmiş kişiler için alternatif sığınaklar hazırlanmasını da engellediği kaydedildi.

Gazze Şeridi’nin tüm bölgelerinde, hava şartları ve daha önce bombalanmış binaların çökmesi sonucu enkaz altında kalanların da aralarında bulunduğu belirtilen açıklamada, "En son Gazze kentindeki Kerame ve Şeyh Rıdvan mahallelerinde olmak üzere en az 13 ev çöktü. Sivil savunma ekipleri hala yüzlerce çağrı ve yardım talebiyle mücadele ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi’ni etkisi altına alan sert hava koşullarının beraberinde getirdiği “şiddetli sel akıntıları, su taşkınları, kuvvetli rüzgar, yüksek dalgalar ve gök gürültülü fırtınalar” nedeniyle bir buçuk milyon yerinden edilmiş kişinin doğrudan boğulma ve evlerin çökmesi tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Son üç gündür devam eden kutup kökenli “Byron” fırtınası, İsrail’in iki yıldır süren saldırılarından kurtulan binlerce Filistinlinin barındığı çadırları su altında bırakarak Gazze Şeridi’ndeki insani krizi daha da derinleştiriyor.

Gazze'de şiddetli yağış nedeniyle hasarlı yapılar çöktü, 3 Filistinli daha hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nde son 24 saatte şiddetli yağış sonrası çöken yapıların altında kalarak ya da soğuktan donarak yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Gazze kentinin orta kesiminde şiddetli yağış nedeniyle bir duvarın, çadırlarının üzerine yıkılması sonucu Filistinli kardeşler Hıdır ve Halil İhab Hannune yaşamını yitirdi. Olayda çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze kentinin batısındaki liman bölgesinde ise yağmur ve rüzgarın etkisiyle bir çadırın çöktüğü, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in çadır ve barınma malzemeleri girişine izin vermediği, yüz binlerce kişinin yıpranmış çadırlarda yaşadığı Gazze Şeridi'nde, çarşamba gününden bu yana etkili olan soğuk hava dalgası can almaya devam ediyor.

Gazze Şeridi'nde yaklaşık 250 bin aile, yağmurdan ya da soğuktan hiçbir koruma sağlamayan yıpranmış çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Gazze'deki sivillerin en temel barınma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için en az 300 bin çadır ve prefabrik eve ihtiyaç duyuluyor.

Gazze Şeridi'nde soğuk hava nedeniyle 2 çocuk daha hayatını kaybetti

Şifa Hastanesinden alınan bilgiye göre, İsrail saldırıları sonucu sığınma merkezine dönüştürülen bir okulda yaşayan 9 yaşındaki Filistinli Hedil Hamede, şiddetli soğuk ve kötü hava koşulları nedeniyle hayatını kaybetti.

Ailesiyle Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı’nda İsrail saldırısında ağır hasar alan evlerinin enkazı arasında yaşayan Teym el-Havaca isimli bebeğin de şiddetli soğuk nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı.

Gazze’de 10 Aralık Çarşamba günü başlayan soğuk hava dalgası nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısı 3’e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, dün Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’ta İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin sığındığı ve şiddetli yağıştan dolayı su altında kalan çadırda bir bebeğin soğuktan öldüğünü belirtmişti.

Gazze'nin kuzeyinde fırtına nedeniyle çöken bir binanın enkazından 6 Filistinlinin cenazesi çıkarıldı

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Cibaliya'nın Bir en-Necca bölgesindeki binanın, 3 gündür devam eden şiddetli fırtına ve yoğun yağışlar nedeniyle çöktüğü belirtildi.

Açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin, Bedran ailesine ait binanın enkazından 6 kişinin naaşını çıkardığı aktarıldı.

Doğu Kudüs'te bir Filistinli soğuktan hayatını kaybetti

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde çağrı merkezine, Şeyh Cerrah Mahallesinde bilinci kapalı bir adamın bulunduğu yönünde ihbar geldiği kaydedildi.

Açıklamada, hipotermi yaşayan ve vücudunda hiçbir yaşam belirtisi bulunmayan 50 yaşlarındaki adamın hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail devlet televizyonu ise adamın cesedinin Şeyh Cerrah Mahallesinde küçük bir su birikintisinin içinde bulunduğu bilgisini paylaştı.

Televizyonun haberinde bir gün önce de Netanya'da 53 yaşında bir adamın benzer şekilde (hipotermi nedeniyle) hayatını kaybettiği aktarıldı.

Ülkenin dün şiddetli yağışın etkisi altına girdiği ve pek çok bölgede evler ile yolların sular altında kaldığı dile getirildi.

Kızıl Davut Yıldızı'nın bu konuyla ilgili açıklamasında ise Askalan'daki (Aşkelon) Beit Shikma yerleşiminde evleri su bastığı ve insanların içerde mahsur kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, 7 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 60 yaşlarındaki bir yaralıda hipotermi belirtileri görüldüğü belirtildi.

Aşırı yağış ve fırtına Gazze'deki Filistinlilerin çektiği çileyi artırıyor

İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı 2 yıllık soykırım nedeniyle Gazze'de yaşayan yaklaşık 2,3 milyon Filistinli, en büyük insani krizlerden biriyle karşı karşıya.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 282 binden fazla ev yıkıldı veya hasar gördü, bu da bölgedeki yapıların yaklaşık yüzde 90'ına denk geliyor.

Varılan ateşkese rağmen İsrail, Gazze'ye konteyner evlerin girişine büyük oranda izin vermedi. Bu nedenle Gazze'deki Filistinlilerin büyük bölümü derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail'in 2 yıllık soykırımında katliamlarla, açlıkla ve zorunlu göçle mücadele eden Filistinliler kaldıkları derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Bölgede etkili olan aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle Gazze'deki Filistinlilerin çilesi daha da arttı. Gıda sıkıntısı ve barınma sorunu çeken Filistinlilerin kaldığı çadırları aşırı yağışlar nedeniyle su bastı.

Çoluk çocuk binlerce Filistinli, gidecek yerleri olmadığı için yağmur sularıyla dolan çadırlarda yaşamak zorunda kaldı.

BM: Gazze'de Byron Fırtınası nedeniyle, yerinden edilmiş yaklaşık 795 bin kişi sel riski altında

IOM, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Gazze'de Byron Fırtınası'nın karaya ulaşmasıyla yaklaşık 795 bin yerinden edilmiş Filistinli sel riski altında" ifadesinin kullanıldığı açıklamada, fırtınanın bu hafta başlarında Gazze'ye ulaşmadan önce Yunanistan ve Kıbrıs adasında şiddetli sel baskınlarına neden olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, gelecek saatlerde yağışların devam etmesinin ve zaten güvensiz barınaklarda yaşayan aileler için koşulların daha da zorlaşmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Yerinden edilmiş kişilerin kaldığı çok sayıda yerleşim yerinde şiddetli yağmurun etkili olmaya başladığına ve orta şiddette yağmurun bile hızla tehlikeli hale gelebileceğine değinilen açıklamada, "Ateşkes anlaşmasına rağmen yerinden edilmiş Filistinliler, yükselen su seviyelerine karşı çok az koruma sağlanan aşırı kalabalık alanlarda yaşamaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

"Gazze'ye acil ve engelsiz erişim şart"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Amy Pope, Gazze'deki insanların çok uzun zamandır kayıp ve korku içinde yaşadığının altını çizdi

Pope, "Bu fırtına karaya vurduktan sonra, aileler çocuklarını ellerindeki her şeyle korumaya çalışıyor. Bu belirsizlikten daha fazlasını, güvenliği hak ediyorlar. Gazze'ye acil ve engelsiz erişim şart. Böylece bu son derece zor koşullarda hayatta kalmak için ellerinden gelen her şeyi yapanlara malzemeler ulaşabilir." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ, Gazze'de son 24 saatte şiddetli yağış nedeniyle en az 10 kişinin öldüğünü bildirdi

Peeperkorn, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de 36 hastaneden 18'inin kısmen işlevsel olduğunu söyleyen Peeperkorn, birçok hastalık için ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi malzemelerde ciddi kıtlık yaşandığını dile getirdi.

Peeperkorn, ateşkese rağmen ilaç ve tıbbi ekipmanların Gazze'ye giriş sürecinin gereksiz yere yavaş, uzun ve karmaşık olmaya devam ettiğini belirtti.

"Tıbbi malzemelerin Gazze'ye girişine genel bir onay verilmeli." diyen Peeperkorn, acil ihtiyaçların karşılanabilmesi için sevkiyatların hızlandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Peeperkorn, kutup kökenli Byron Fırtınası'nın Gazze'yi şiddetle etkilediğine ve halihazırda yerinden edilmiş ailelerin acılarını daha da derinleştirdiğine işaret etti.

"Hala 18 bin 500'den fazla hasta tahliye edilmeyi bekliyor"

Soğuk ve yağışlı kış mevsiminin başladığına, su ve sanitasyon sistemlerinin ciddi şekilde bozulmasıyla birlikte insanların hastalıklara karşı daha da savunmasız hale geldiğine dikkati çeken Peeperkorn, "Binlerce aile, koruyucu bariyer bulunmayan alçak veya enkaz dolu kıyı bölgelerinde barınıyor. Son 24 saatte şiddetli yağmurlar nedeniyle en az 10 kişinin öldüğü bildirildi. Bu durum, gidecek güvenli yeri olmayan ailelerin karşı karşıya kaldığı yaşamı tehdit eden koşulları vurguluyor." ifadesini kullandı.

Peeperkorn, Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen toplam hasta sayısının 10 bin 645 olduğunu, hala 18 bin 500'den fazla hastanın tahliye edilmeyi beklediğini dile getirdi.

İnşaat malzemelerinin girişine de izin verilmiyor

BM Uluslararası Göç Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada da Gazze'ye yönelik erişim kısıtlamalarının yanı sıra inşaat malzemelerinin girişine de izin verilmediği belirtildi.

Açıklamada, erişimi engellenen bu inşaat malzemelerinin, sürekli yağan yağmurlara karşı barınakların onarımı ve güçlendirilmesi ile bölgelerdeki sellerin önlenmesi için hayati önem taşıdığına işaret edildi.

UNICEF, Gazze'de sadece bu hafta soğuk nedeniyle 5 yaş altı 2 çocuğun öldüğünü bildirdi

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Ricardo Pires, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de çocuklar için durumun son derece vahim olduğuna işaret eden Pires, son birkaç gündür Gazze Şeridi'nde etkili olan güçlü fırtınalar nedeniyle çoğunluğu çocuk 800 binden fazla Gazzelinin sel riski altında olduğunu söyledi.

Pires, "Sadece bu hafta bile soğuk hava nedeniyle ölen bebek veya 5 yaş altı 2 çocuk hakkında raporlar gördük. Yardımların daha hızlı ulaştırılması ve kış nedeniyle çocuk ölümlerinin önlenmesi konusunda ders almadığımız açıkça görülüyor. Ekiplerimiz, ailelere elinden geldiğince destek sağlamak için sahada. Ancak yine de önlenebilir nedenlerden ölmeye devam eden Gazze'deki en savunmasız çocukları topluca ihmal ediyoruz." diye konuştu.

İsrail yetkilileri tarafından bazı malzemelerin girişine izin verilmediğini belirten Pires, bunlar arasında su tankerleri için yedek parçalar, jeneratörler, su sistemlerini onarmak ve arıtmak için gerekli malzemelerin yer aldığını kaydetti.

Pires, "Tüm bu malzemelerin Gazze Şeridi'ne acilen girişine izin verilmesini talep ediyoruz." dedi.

Gazze'de ateşkesin başladığı 10 Ekim'den bu yana Gazze'de 82 çocuğun öldürüldüğünü ifade eden Pires, bunun da şok edici bir durum olduğunu vurguladı.