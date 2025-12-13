İlçede akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası ilçe sabah saatlerinde beyaza büründü. Kar kalınlığı 20 santimetreyi geçtiği ilçede yüksek kesimlerde 50 santimetreyi buldu.
Gece saatlerinde havanın sınırında altında 8 dereceye kadar düştüğü İlçede çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu. Sabah saatlerinde iş yerlerini açan esnaflar kürekle iş yerlerinin önünü temizledi.
Karayolları ve belediye karla mücadele ekipleri trafikte aksamaların olmaması adına kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.
Kaynak: İHA