Van’da altyapı eksiklikleri, kış aylarında yağışlarla birlikte günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yollar yer yer su birikintilerinin oluşması, kar ve yağmur sonrası trafikte aksamalara ve yaya ulaşımında zorluklara neden oluyor.

Dün gece saatlerinde başlayan hafif kar yağışının ardından kent merkezinde yine benzer durumlar yaşandı. Oluşan görüntüler, özellikle kış aylarında altyapı yetersizliğinin daha görünür hale geldiğini ortaya koyarken, vatandaşlar hem araç hem de yaya trafiğinde zaman zaman güçlük yaşadığını söylüyor.

Van’da uzun yıllardır devam eden altyapı sorunu, kısa süreli yağışlarla birlikte bir kez daha görünür hale geldi. Kent genelinde her yağışın ardından cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri ve göletler, altyapıya ilişkin çözüm bekleyen sorunların varlığını ortaya koydu.