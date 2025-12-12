Yüksekova’da kış aylarında dağların yoğun karla kaplanmasıyla birlikte yaban hayatı kent merkezine doğru kayıyor. Aç kalan domuz sürüleri de aralıklarla ilçenin farklı noktalarında ortaya çıkmaya başladı. Özellikle kış şartlarında yiyecek bulamayan domuzlar, şehir merkezine yakın bölgelere kadar inmek zorunda kalıyor.

İlçenin Onbaşılar mevkiinde bulunan Meşkan Tepesi’nin yolunda seyir halinde olan Muğdat Şen isimli vatandaş, aniden önüne çıkan domuz sürüsüyle karşılaştı. Karlar içinde panikle kaçan domuzlar, kameraya yansıdı.

Benzer bir durum ise Esendere Sınır Kapısı yakınlarında yaşandı. Sınır kapısı istikametinde ilerleyen Orhan Kaya isimli vatandaş, gümrüğe oldukça yakın bir noktada duran domuz sürülerini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Domuz sürüleri, bir süre bölgede kaldıktan sonra gözden kaybolarak uzaklaştı.

Domuz sürülerini görüntüleyen vatandaşlar, kış aylarında bu durumun sıklıkla yaşandığını belirterek uyarılarda bulundu. Vatandaşlar, "Kış aylarında aslında sıklıkla bu şekilde ortaya çıkıyorlar. Özellikle dikkat etmek gerek. Kışın zaten kurt, tilki ve domuz sürüleri hep böyle ortaya çıkacaklar. Tedbirli olmalıyız" dediler.