Kent merkezine 35 kilometre mesafedeki 1. Tünel mevkiinde bir aracın çarptığı ayı telef oldu. Çarpmanın ardından sürücü bölgeden uzaklaşırken, sabah saatlerinde yoldan geçen vatandaşlar tarafından fark edilen olay için yetkililere bilgi verildi. Bölgeye gelen ekiplerin gerekli incelemeleri yapmasının ardından ayı yoldan kaldırıldı.

Yetkililer, özellikle gece saatlerinde bölgede yaban hayvanlarının yola çıkabileceğine dikkat çekerek, sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.