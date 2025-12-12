Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kar nedeniyle kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışma yürüttü.

Gürpınar ve Başkale ilçelerinin kırsal bölgelerinde dünden bu yana yapılan çalışmalarla, kapalı 17 yerleşim yerinin yolu açıldı.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı yüksek kesimlerdeki bazı noktalarda ekipler, güçlükle ilerledi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri ise Van-Hakkari ile Van-Bahçesaray kara yollarında buzlanmaya karşı çalışma yaptı.