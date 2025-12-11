Van ve Hakkari'yi birbirine bağlayan güzergahta seyreden vatandaşlar, Güzeldere Geçidi'nin yüksek kesimlerinde hareketlilik fark etti. Karla kaplı yamaçlarda gezen dağ keçisi sürüsünü gören vatandaşlar hemen cep telefonlarına sarılarak sürüyü görüntüledi. Soğuk havaya rağmen yiyecek arayışlarını sürdüren ve ustalıkla tırmanan dağ keçileri, yoldan geçen araçların kısa süreli durmasına neden oldu.

Vatandaşlar, doğanın bu nadide güzelliklerini kaydetmek için hemen cep telefonlarına sarıldı. Çekilen görüntülerde, keçilerin karlı ve dik yamaçlarda çevik hareketleri, doğal yaşamın zorlu duruma nasıl adapte olduklarını gözler önüne serdi. Keçilerin bir süre sonra gözden kaybolmasıyla sürücüler yollarına devam etti.

Bölgenin zengin biyoçeşitliliğine dikkat çeken duyarlı vatandaşlar, bu tür manzaraların korunması gerektiğinin altını çizdi. Vatandaşlar, "Doğamızın en değerli parçaları olan dağ keçileri koruma altında. Bu zorlu kış şartlarında onların yaşam alanlarına saygı göstermek, gürültü ve rahatsız edici hareketlerden kaçınmak her vatandaşın sorumluluğundadır. Onlar, bu coğrafyanın bize emanetidir. Lütfen bu nadide canlılara karşı duyarlı olalım ve onları rahatsız etmeyelim" çağrısında bulundular.