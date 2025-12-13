Van'da hafta başından buya belli aralıklarla etkili olan kar yağışından dolayı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Bahçesaray 25, Çatak 42, Gürpınar 18, İpekyolu ve 4, Saray ilçesinde 13 olmak üzere toplam kapalı bulunan 102 yerleşim yerinin yolu kapandı. Kapalı yolları açmak için çalışmalar aralıksız sürdürüyor.

"2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde sis ve kar yağışı etkili oluyor"

Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin yaklaşık 30 metreye düşmesiyle sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyretti.

"Van-Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı"

Öte yandan, dün gece etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı kapatılan Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımı ile Türkiye' in en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi ulaşıma açıldı.