Vanlılar sabaha karla uyandı. Gece saatlerinde yağan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Bazı yüksek kesimlerde daha etkili olan kar, dün akşam saatlerinde kent merkezinde de yağmurla karışık yağdı.

Meteorolojik tahminlere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Van ve Hakkari çevrelerinde aralıklı kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

İpekyolu: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Tuşba: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Edremit: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Bahçesaray: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Başkale: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Çaldıran: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Çatak: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Erciş: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Gevaş: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Gürpınar: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Muradiye: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Özalp: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Saray: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı