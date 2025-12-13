Vanlılar sabaha karla uyandı. Gece saatlerinde yağan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Bazı yüksek kesimlerde daha etkili olan kar, dün akşam saatlerinde kent merkezinde de yağmurla karışık yağdı.
Meteorolojik tahminlere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Van ve Hakkari çevrelerinde aralıklı kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU
İpekyolu: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
Tuşba: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
Edremit: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
