Van’da balık tezgahlarında çeşitlilik artarken, bazı türlerde ise fiyatlar yükselişe geçti. Birçok balık çeşidinde geçtiğimiz aya göre fiyat artışları yaşanırken bazı çeşitlerde ise düşüş görüldü.

EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI VAN BALIĞI’NDA

Özellikle levrek, hamsi, Van balığı ve alabalık gibi türlerde 30 ile 80 TL arasında artış görüldü. En çok fiyat artışı yaşayan balık ise Van balığı (İnci kefali) oldu.

Geçtiğimiz aylarda birçok kentte fiyatı 50 TL’ye kadar düşen hamsi, kısa süre önce 100-150 TL arasında satılıyordu. Son güncellemeyle birlikte hamsinin kilosu 200 TL’den satışa sunuluyor. Yerli balık olmasına rağmen, Van balığındaki fiyat artışı da dikkat çekiyor.

Kentte en çok tüketilen balık olmasına rağmen, dışarıdan gelen diğer balıklara kıyasla fiyat artışının en fazla olduğu balıklardan birisi de Van balığı oldu. Geçtiğimiz günlerde Van balığının kilosu 100 TL’den satılırken, şimdilerde tezgahlarda kilo fiyatı yüzde 50 oranında artı ve 150 TL’den satılıyor.

BAZI BALIK ÇEŞİTLERİNİN FİYATI DÜŞTÜ

Fiyat düşüşünün yaşandığı balık türleri ise barbun ve mercan oldu. Geçtiğimiz ay 550 TL’den satılan barbun 400 TL’ye, 300 TL’den satılan mercan ise 250 TL’ye kadar geriledi.

Van’da güncel balık fiyatları (kg):

İstavrit: 180 TL

Levrek: 500 TL

Hamsi: 200 TL

Van Balığı (İnci Kefali): 150 TL

Karadeniz Somonu: 350 TL

Norveç Somonu: 650 TL

Çipura: 450 TL

Barbun: 400 TL

Çinekop: 400 TL

Alabalık: 300 TL

Mercan: 250 TL.