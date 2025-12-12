Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, üretim kapasitesini yükseltmek, sanayi parseli sayısını artırmak ve özellikle genç işsiz nüfusu istihdama kazandırmak için kapsamlı bir büyüme programı yürüttüklerini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde, valilik, yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla birlikte bölgedeki yatırımların güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirten Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, “Organize Sanayi Bölgesi, ilin ve bölgenin üretim gücünü büyütmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede üretilen tekstil, ahşap, metal ve diğer katma değerli ürünler hem yurt içine hem de yurt dışına pazarlanıyor. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren bazı firmaların merkezleri büyük şehirlerde bulunduğu için ihracat rakamları Van’a yansımıyor; ancak bu üretimin tamamı ülke ekonomisine katkı sağlıyor.” dedi.

“YAKIN ZAMANDA İSTİHDAM HEDEFİ 20 BİN”

OSB’de istihdam edilen kişi sayısının yaz dönemlerinde 10 binin üzerine çıktığını, kış aylarında dahi son iki yıldır 10 binin altına düşmediğini ifade eden Aslan, “Tekstil kümelenmesi ve yeni tesislerle birlikte yakın dönemde 15–20 bin arası istihdam hedefleniyor. Bugüne kadar 198 sanayi parseli tahsis edildi, 170’in üzerindeki tesis üretime geçti; 20’den fazla firmanın ise inşaat ve proje süreçleri devam ediyor. OSB, prefabrik yapı elemanlarından mobilyaya; metal, mermer, gıda ve yapı kimyasallarına kadar geniş bir üretim yelpazesine sahip. İran sermayeli firmaların da aralarında bulunduğu 5–6 uluslararası yatırımcı bölgede aktif çalışma yürütüyor.” diye konuştu.

“35 SANAYİ PARSELİ DAHA YATIRIMCILARA TAHSİS EDİLECEK”

Öte yandan OSB’nin kritik ihtiyaçlarından biri olan endüstriyel arıtma tesisi için yapılan başvurunun kabul edildiğini belirten Aslan, son olarak şunları kaydetti:

“Projelendirme sürecinin tamamlanmasının ardından tesisin yatırım programına alınması bekleniyor. 63 hektarlık yeni genişleme alanının altyapı ihalesi de sonuçlandı ve çalışmalar başladı. Altyapının tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 35 sanayi parseli daha yatırımcılara tahsis edilecek.”

2024–2025 dönem hedeflerinin büyük bölümüne ulaştığını belirten OSB yönetimi, 2026 yılında dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve sosyal yaşam alanlarıyla desteklenen sürdürülebilir bir sanayi altyapısı oluşturmayı amaçlıyor.