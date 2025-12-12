Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, toplam uzunluğu 41 kilometre olan Van Çevre Yolu’nun tamamlanan 28 kilometrelik birinci ve üçüncü etaplarını yarın trafiğe açacak. Açılış için Van’a gelecek olan Bakan Uraloğlu, gün içinde çeşitli temaslarda ve ziyaretlerde de bulunacak.

Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada Van Çevre Yolu’nun kent ulaşımı açısından kritik bir proje olduğuna belirterek, “Van'ın şehir içi, bölgesel ve uluslararası trafik yükünü hafifletmek ve daha konforlu bir ulaşım sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz projenin 28 kilometrelik bölümünü tamamladık.” dedi.

Van trafiğini rahatlatması planlanan yolun kalan etaplarında ise çalışmalar devam edecek.