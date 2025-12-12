Bakanlık denetim ekibi tarafından yapılan incelemelerde; hastanelerde doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası süreçlerin anne ve bebek odaklı yürütülmesi, mahremiyet ve güvenliğin sağlanması, anne dostu doğum uygulamaları ile bebek dostu hizmet standartlarına uyum detaylı şekilde değerlendirildi.

Yapılan denetimlerde üç hastanenin de tüm kriterleri başarıyla yerine getirmesi, ilde sunulan doğum hizmetlerinin niteliğinin ulusal standartlarla uyumlu olduğunu gösterdi.

İl genelinde anne ve bebek sağlığını önceleyen hizmet anlayışının güçlenmesine katkı sağlayan bu başarı, sağlık tesislerinde kaliteli ve güvenli doğum hizmetlerinin sürdürülebilirliğine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.