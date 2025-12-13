Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van’da bir dizi ziyaret ve çevre yolu açılışı gerçekleştirecek. Bakan Uraloğlu, daha önce yaptığı açıklamada Van Çevre Yolu’nun toplam 28 kilometrelik birinci ve üçüncü etaplarının bugün hizmete alınacağını duyurmuştu.

Bu kapsamda Van’a gelecek olan Bakan Uraloğlu’nun ilk durağı Van Valiliği olacak. Burada Vali Ozan Balcı ile bir süre görüşecek olan Bakan Uraloğlu ardından AK Parti Van İl Başkanlığı’nda temaslarda bulunacak.

Öğle yemeği programının ardından ise Van Çevre Yolu Açılış Töreni’ne katılacak olan Bakan Uraloğlu’nun, öğleden sonra Van Ferit Melen Havalimanı’ndan Ankara’ya hareket etmesi bekleniyor.