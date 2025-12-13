Denetimli Serbestlik Sistemi'nin 20. yılı etkinlikleri kapsamında Van Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen panel, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, yaptığı konuşmada, Adalet Bakanlığı'nın yüz akı uygulamaları arasında ön sıralarda yer alan Denetimli Serbestlik Sistemi'nin 20. yılı etkinlikleri kapsamında bir araya geldiklerini söyledi.

Denetimli serbestliğin toplumsal dönüşümün, bireyin topluma yeniden entegrasyonunun ve insan odaklı adalet anlayışının en somut örneklerinden biri haline geldiğini belirten Kara, şunları kaydetti:

"Denetimli serbestlik, suça karışmış bireylerin hayatlarına yeni bir yön verebilmeleri, toplumla bağlarını güçlendirebilmeleri ve yeniden sosyal hayata kazandırılmaları için geliştirilen modern bir ceza infaz rejimidir. Bu sistem cezalandırma ile rehabilitasyonu bir arada düşünerek hem bireyin geleceğini hem de toplumun güvenliğini gözeten bir denge oluşturmaktadır. Böylece hem adalet sistemi hem de insani değerler aynı çatı altında birleşmektedir. Son 20 yılda denetimli serbestlik uygulamalarının ulaştığı alanlar ve bu alanlarda ortaya koyduğu başarı, sistemin toplumumuzda ne kadar güçlü bir karşılık bulduğunun önemli bir göstergesidir."

"Sistemin ne kadar elzem olduğunu görüyoruz"

Denetimli serbestlik kapsamında binlerce insanın hayatına dokunulduğunu aktaran Kara, "Denetimli serbestlik, yeniden suç işleme oranlarının düşmesine ve toplumsal uyumun artmasına önemli katkılar sağlamıştır. Ekonomik ve sosyal açıdan büyük bir değere sahiptir. Cezaevlerinde alternatif bir infaz sistemi, infaz rejimi sunarak devletin ciddi bir maliyet avantajı sağlamasını ortaya koymaktadır. Son dönemde ceza infaz kurumlarımızın özellikle hüküm ve tutuklu sayısı baz aldığında, denetimli serbestlik sisteminin ne kadar elzem olduğunu bizler de görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kara, sisteminin bireyin ailesiyle bağını korumasına, çalışma hayatına devam etmesine ve üretken bir birey olarak topluma katılmasına imkan sağladığını vurguladı.

"Onların her biri bu toplumun kıymetli bir bireyi"

Suça karışmış bir bireyin yeniden topluma kazandırılması ve suç işlememe iradesini ortaya koyması için Adalet Bakanlığı'nın çalışmalarının olduğunu dile getiren Kara, şöyle devam etti:

"Bu konuda çok ciddi özverilerin ortaya konulduğunun bilinmesini isteriz. Bir taraftan bakıyoruz toplumda bir cezasızlık algısı, diğer taraftan bakıyoruz ki ceza infaz kurumlarımızda barındırılan yüz binlerce hükümlü ve tutuklumuz. Onların her biri birer insan, onların her biri bu toplumun kıymetli bir bireyi. Onları toplumdan tecrit etmemiz imkansız. Bir gün topluma yeniden dönecekler. Onların ıslahı da bizim en büyük görevlerimiz biri."

Van Denetimli Serbestlik Müdürü Serdar Erdoğan ise "Denetimli serbestlik yalnızca verilen cezanın toplumun içinde infazını sağlayan bir mekanizma değil, aynı zamanda bireyin sosyal hayata yeniden uyumunu destekleyen, suçtan uzak durmasını hedefleyen ve yeniden topluma kazandıran bir sistem. 20 yıldır ceza adalet sistemimizin ayrılmaz bir parçası olarak faaliyet gösteren denetimli serbestlik, suçluların topluma uyum sağlamasına yardımcı olmak, tekrar suç işlemeyi azaltma ve toplumsal güveni güçlendirme misyonuyla teknik kapasitesi yüksek, disiplinli ve kurumsal bir çerçeveye ulaşmıştır." diye konuştu.

Farklı üniversitelerden akademisyenlerin sunumlarıyla devam eden panele, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Van Baro Başkanı Sinan Özaraz ve bazı kurum amirleri katıldı.