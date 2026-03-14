Son haftalarda İran–ADB, İsrail savaşı nedeniyle akaryakıt fiyatlarının artması, bayram tatili planlayan vatandaşları da düşündürüyor. Özel aracıyla seyahat etmek isteyenlerin ulaşım maliyeti artarken, şehirlerarası otobüs taşımacılığını tercih edenler de, bayram öncesi veya bayram sonrası bilet fiyatlarına zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

Firma yetkililerinin açıklamalarına göre henüz planlanan bir zam gözükmese de, online bilet satış sayfaları incelendiğinde bazı firmalarda bayramla birlikte bilet fiyatlarının arttığı görülüyor.

BAYRAM SONRASINA İŞARET EDİLDİ

Van Şehirlerarası Otobüs Terminalinde faaliyet gösteren bazı firma yetkilileri, bayram öncesi ve sonrası bilet fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda kesin bir açıklama yapmazken, bazı firmalar, akaryakıt fiyatlarının gerilememesi durumunda fiyat artışının bayram sonrasında gündeme gelebileceğini belirtti.

Bazı firma temsilcileri ise yaz sezonuna girilmesi ve artan akaryakıt maliyetleri nedeniyle ilerleyen dönemde fiyat artışının kaçınılmaz olabileceğini ifade etti.

BAYRAM ÖNCESİ ZAM KARARI BULUNMUYOR

Şehirlerarası yolcu taşımacılığında bilet fiyatlarının artıp artmayacağı tartışılırken, WanHaber’in edindiği bilgilere göre bayram öncesinde bilet fiyatlarına yönelik bir zam kararı bulunmuyor. Ancak akaryakıt fiyatlarındaki artışa bağlı olarak bayram sonrasında fiyatların güncellenebileceği de ihtimaller dahilinde.

Firmalar, bayram sonrasında zam sinyali verirken, zamlı tarifenin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda kesin bir dil kullanmıyor. Buna rağmen Van hareketli bazı firmaların online bilet satış sayfalarında arife gününe kadar fiyatların aynı kaldığı, bayramın ilk günü itibarıyla ise bazı seferlerde fiyat artışı yaptığı görülüyor.

FİRMA YETKİLİLERİ: “GEÇEN YILKİ ÜCRETLER UYGULANIYOR”

Otobüs firması yetkilileri, şu an için fiyatların büyük ölçüde geçen yılki seviyelerde olduğunu belirterek, maliyetlerin ciddi oranda arttığını ancak bunun henüz bilet fiyatlarına tam olarak yansıtılmadığını söyledi.

Bir firma yetkilisi, akaryakıt fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek, “Eskiden 45 liraya aldığımız yakıtı şu an yaklaşık 65 liraya alıyoruz. Otogar çıkış ücretleri de ciddi şekilde arttı. Buna rağmen bilet fiyatlarına henüz tam anlamıyla zam yapmadık. Ulaştırma Bakanlığı’na verdiğimiz dilekçeler doğrultusunda bayramdan sonra fiyat artışı olabilir.” dedi.

“YAZ SEZONUYLA ARTIŞ OLABİLİR”

Bir başka firma temsilcisi ise sezonluk fiyat değişimlerine işaret ederek, “Genelde kışın fiyatlarımız düşer, yazın ise normal seviyesine gelir. Yakıt maliyetleri ve diğer giderler de fiyatları etkiliyor. Yaz sezonuna doğru bir artış olabilir.” ifadelerini kullandı.

Van’dan çıkışlı bir firmanın, bayram öncesi Van–İstanbul gibi bazı illere uyguladığı fiyatlar dikkat çekti. Sadece bayramın 3 günü için yapılan fiyat artışı özellikle dikkat çekti.

Van–İstanbul hattında bayram öncesi 2.179 TL olan ücretin, bayramın üç günü boyunca 2.970 TL’ye yükseltildiği, bayramın hemen sonrasında ise 2.700 TL’ye düşürüldüğü görülüyor. Bu durum diğer illere yapılan seferlere de yansıdı.

VAN’DAN BAZI ŞEHİRLERE BİLET FİYATLARI

Otobüs bilet fiyatlarının firmadan firmaya değiştiği de gözlemlendi. Ortalama fiyatlar ise şu şekilde;

Bayram öncesi:

Van – İstanbul: 2.100 TL

Van – Ankara: 1.750 TL

Van – İzmir: 2.100 TL

Van – Antalya: 2.100 TL

Van – Bursa: 2.100 TL

Bayram günü itibarıyla bazı seferlerde görülen fiyatlar:

Van – İstanbul: 2.500 TL

Van – Ankara: 2.000 TL

Van – İzmir: 2.500 TL

Van – Antalya: 2.500 TL

Van – Bursa: 2.500 TL