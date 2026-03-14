Van’da bayram öncesi çarşı ve marketlerde hareketlilik başladı, vatandaşlar hem fiyat hem de marka araştırması yaparak bayram şekerlerini seçiyor. Özellikle orta fiyat grubundaki ürünler yoğun ilgi görüyor.

Şeker fiyatlarını yüksek bulanlar, piyasa araştırması yaparak uygun fiyatlı ürünleri bulmaya çalışıyor.

Şeker satışlarını değerlendiren satış sorumlusu Abdurrahman Aydın, “Şeker satışları yeni başladı. Daha iki gün oldu şekerleri tezgâha çıkaralı ama satışlar iyi gidiyor. Hatta geçen senenin aynı dönemindeki iki günü şimdiden geçmiş sayılır. Fiyatlar yüksek bulunsa da vatandaşlar alıyor.” dedi.

Aydın, en pahalı ürünlerin kilosunun ortalama bin TL civarında seyrettiğini aktarırken, daha uygun fiyatlı ürünlerden örnek verirken ise şunları söyledi: “Şekerlerde bazı çeşitler 200–300 TL bandında satılıyor. Genel anlamda vatandaşların en çok satın aldığı çocuk şekerlerinin kilogram ücreti ise yaklaşık 100 TL civarında.”

Vatandaşların tercihlerini de anlatan Aydın, “Genelde orta fiyat grubundaki ürünlerden alanlar çok. 300–400 TL bandındaki ürünlerden 1 kilonun altında çok az satış oluyor. Vatandaşların aldığı miktar kişiden kişiye değişiyor, bazıları 5 kiloluk paketlerden alıyor, bazıları ise 1 kg kadar alıp gidiyor. Şeker almaya gelen de çok, fiyat soranda çok.” dedi.