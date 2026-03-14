Van’da İl Afet ve Acil Durum (AFAD) personeline yönelik özel çığ eğitimi gerçekleştirildi. Türkiye’nin farklı illerinden gelen 7 grup, kış şartlarında güvenli hareket etme, hayatta kalma ve müdahale teknikleri konusunda uygulamalı eğitim aldı.

Eğitimlerde, personelin sadece teorik bilgiyle yetinmemesinin ve sahada karşılaşabileceği zorluklara hazırlıklı olmasının hedeflendiğini belirten AFAD Van İl Müdürlüğü Eğitim ve İlk Yardım Birim Amiri Ercan İmamoğlu, katılımcılara kış kampçılığı, acil durum davranışları ve çığ anında doğru müdahale yöntemlerinin uygulamalı olarak aktarıldığını belirtti.

“ÖZEL EĞİTİM VERİLDİ”

İmamoğlu, Wanhaber’e yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin farklı illerinden gelen 7 gruptan oluşan AFAD personeline çığ konusunda özel bir eğitim verdik. Burada amacımız sadece teorik bilgi vermek değil; arama kurtarma çalışmalarında görev alacak personelin, çığ riskine karşı doğada güvenli şekilde kalabilmesi ve müdahale edebilmesi için gerekli becerileri kazandırmaktı. Personelimize, kış şartlarında kamp kurma, hayatta kalma, acil durumlarda doğru davranış şekilleri ve çığ anında hızlı ve güvenli müdahale yöntemlerini uygulamalı olarak aktarmaya çalıştık. Bu süreçte, yeni personelin sahada karşılaşabileceği zorlukları simüle ederek tecrübelerini artırmasını sağladık.” dedi.

“PERSONELİMİZİN HAZIR VE DONANIMLI OLMASINI SAĞLAMAK, ÖNCELİKLİ GÖREVİMİZ”

Eğitimde, AFAD ekiplerinin koordinasyonunu, iletişimini ve kriz anında doğru karar alma yeteneklerini geliştirdiğini ifade eden İmamoğlu, son olarak şunları söyledi:

“Eğitimlerimiz sadece bilgi aktarmakla kalmıyor; aynı zamanda ekipler arasında koordinasyonu, iletişimi ve kriz anında doğru karar alma becerilerini de güçlendiriyor. Mümkün mertebede olası bir afet durumunda, bu eğitimler sayesinde AFAD ekiplerimizin hem vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumasını hem de hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etmesini hedefliyoruz. İnsanlarımızın güvenliği için personelimizin her zaman hazır ve donanımlı olmasını sağlamak, bizim için en öncelikli görevlerden biri.”