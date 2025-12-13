Basın İlan Kurumu (BİK) Van Bölge Müdürü Dr. Çetin Oranlı, yeniden Adana BİK Bölge Müdürlüğü görevine atandı.
Van’a veda etmeye hazırlanan Dr. Oranlı, “Yönetim Kurulumuzun kararıyla Basın İlan Kurumu Adana Bölge Müdürlüğüne yeniden atanmış bulunmaktayım” diyerek atamayı duyurdu.
Dr. Çetin Oranlı; “Bu vesile ile bana güvenen Sn. Genel Müdürümüz Abdülkadir Çay'a, Genel Müdür Yardımcımız Sn. Dr. İbrahim Delibaş'a, Yönetim Kurulumuza şükranlarımı sunuyorum. Rabbim mahcup etmesin...” ifadelerini kullandı.
Edinilen bilgilere göre Basın İlan Kurumu Van Bölge Müdürlüğü görevine de BİK Muhasebe Müdürü Erol Karadağ atandı.
Kaynak: Wanhaber: Ramazan Çetin