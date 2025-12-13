Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Genel Kurulunda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, gençlik merkezleri, gençlik kampları, gençlik çalışmaları, spor yatırımları, yurt ve burs hizmetleriyle gençlerin çok yönlü gelişimini desteklediklerini belirtti.

Gençlere fırsat ve imkan sağlandığında Türkiye'nin kalkınma hamlesinin nasıl hızlandığını, bilimin, sporun ve teknolojinin nasıl toplumsal bir sıçramaya dönüştüğünü hep birlikte gördüklerini işaret eden Bak, "Bu yüzden gençliğe yapılan her yatırım, bütçenin bir kalemi değil, ülkemizin geleceğini güvence altına alan bir stratejik adımdır. Bu anlayışın bir tezahürü olarak 81 ilimizi kuşatan gençlik merkezlerimiz, gençler arasında bir cazibe merkezi olmakla beraber, eğitim, bilgi ve üretim üssü olarak hizmet vermektedir. 2002'de 9 olan gençlik merkezi sayımız bugün 560'a ulaşmıştır." değerlendirmelerinde bulundu.

Bakan Bak, 30 şehirdeki 43 gençlik kampında her yıl 300 binden fazla genci ağırladıklarını kaydederek, "81 ildeki 104 DENEYAP Teknoloji Atölyemizde gençlerimizi tasarım ve üretimden yazılıma, robotikten havacılık ve uzay teknolojilerine uzanan güçlü bir yetkinlik alanıyla buluşturuyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi'nin en büyük gurur kaynaklarından biri olan DENEYAP Atölyelerinde 35 bin 572 gencimiz eğitim alıyor." diye konuştu.

Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında 5 dönem boyunca 4 bin 444 projeye 338 milyon 260 bin lira destek sağladıklarını anlatan Bak, 2026'da programa rekor başvuru beklediklerini dile getirdi.

Bak, "Gençlerimizin tarıma ilgisini artırmak ve tarımsal girişimcilik kapasitesini güçlendirmek için gençlik merkezleri ve genç ofisler aracılığıyla 19 serada ve 137 hobi bahçesinde gençlere ekosistem, organik tarım, ata tohumu, topraksız tarım ve damla sulama alanlarında eğitim veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlerin afet durumlarında bilinçli hareket etmelerini sağlamak amacıyla 144 bin kişiye eğitim verdiklerini bildiren Bak, "AFAD işbirliğiyle düzenlediğimiz Afet Farkındalık Eğitimlerine 69 bin 267 genç ve 24 bin 639 personelimiz katıldı." dedi.

Bu yıl, "Bir Destandır Çanakkale" programı kapsamında 118 bin genci Çanakkale'ye götürdüklerini belirten Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2026'da da 130 bin gencimizi tarihimizin en önemli dönemeçlerinden biri olan Çanakkale'ye götüreceğiz. Geçmişini öğreteceğiz. Gençlerimize hem Milli Mücadele ruhunu yaşatmak hem de Milli Teknoloji Hamlemizin en güzel eserlerini daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İstanbul'dan Samsun'a, Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı kapsamında ise Çanakkale'den İstanbul'a TCG Anadolu ile unutulmaz yolculuklar gerçekleştirdik."

"Sporcu sayımızı 25 bin 485'e ulaştırdık"

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, bağımlılıkla mücadele kapsamında hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgi vererek, "294 antrenör ve gençlik çalışanına, 371 bin 792 genç ve sporcumuza eğitim verdik. Gençlik merkezlerimizde ve yurtlarımızda ise toplam 400 bin öğrencimize bağımlılık mücadele eğitimi verdik. Önümüzdeki yıl, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında bağımlılıkla mücadele temalı proje destek çağrısını başlatacağız. Gençlere yönelik çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşlarımızın projelerine 200 milyon lira destek sunacağız." ifadelerini kullandı.

Ankara Stadyumu'na ilişkin bir fotoğraf gösteren Bak, "Mayıs ya da haziran ayında açacağız. İşte eser burada. 50 bin kişilik stadyum. Dünya standartlarında, UEFA standartlarında." dedi.

Sporcu sayısının 20 milyona ulaştığını kaydeden Bak, "Uluslararası müsabakalarda da Türk sporunun vizyonunu ve farkını ortaya koymaya devam ediyoruz. 2025'te sporcularımız katıldıkları müsabakalarda 1956 altın, 1876 gümüş ve 2 bin 128 bronz olmak üzere toplam 5 bin 960 madalya kazandılar. İşte bunlar bayrağımızı dalgalandıran Türk gençleri." şeklinde konuştu.

Dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen müsabakalarda Türkiye'nin kazandığı madalya sayılarına ilişkin bilgi veren Bak, "6 bin 35 olan spor kulübü sayımızı 25 bin 485'e ulaştırdık. Spor federasyonlarımıza toplam 6 milyar 127 milyon 550 bin lira kaynak sağladık. Dünyada spora en fazla destek sağlayan ülkelerin başında geliyoruz." bilgilerini paylaştı.

Bak, Türkiye'de yapılacak uluslararası spor organizasyonlarını sıralayarak, "Terörün karanlığı çekildikçe, yıllardır emek verdiğimiz o büyük dönüşüm artık hayatın her alanında hissediliyor. Biz de Bakanlık olarak bu değişimin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Gençlerimizin sporla, sanatla, kültürle buluştuğu o yeni iklimi güçlendirmeye devam ediyoruz. Bakın burası daha önce roket seslerinin duyulduğu ama şimdi raket seslerinin olduğu Şırnak Cudi." değerlendirmelerinde bulundu.

"Dünyada böyle bir kapasiteye sahip ülke yok"

Bakan Bak, 2025-2026 döneminde Bakanlığa başvuran üniversite öğrencilerinin yüzde 97'sini yurtlara yerleştirdiklerini belirterek, "Size soruyorlar mı, 'Yurda yerleşemedik' diye. Seneye hiç olmayacak merak etmeyin. Adınızı bile sormayacaklar. 2002 yılında 77 il ve 59 ilçede, 190 yurtta 182 bin 258 kapasiteye karşılık bugün 81 il, 271 ilçede ve KKTC'de 880 yurt, 1 milyon 3 bin kapasite var. Dünyada böyle bir kapasiteye sahip ülke yok." dedi.

Yurtlarda ikamet eden üniversite öğrencilerinin yıllık maliyetinin 150 milyar lira olduğunu söyleyen Bak, "Yurt ağını genişletmeye devam ediyoruz. Yapımı devam eden 31, ihale sürecinde olan 22 ve proje aşamasında bulunanlarla birlikte toplam 100 yeni yurt yatırımımız mevcut. Yurtlarımızın daha güvenli, güzel olması için modernlerini yapıyoruz. Yeter mi? Yetmez. Daha iyilerini yapıyoruz. Konuşmakla olmuyor, yapmakla oluyor. Yurtlar ortada. Burs ve kredi imkanlarını artırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.