İlçede kar yağışının yerini soğuk havaya bırakması hayatı olumsuz yönde etkiledi. Aralıklarla devam eden kar yağışı sonrasında ilçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştı. Özellikle akşam saatlerinde havanın sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesiyle başlayan yoğun sis, kısa sürede etkisini artırarak görüş mesafesini ciddi şekilde düşürdü. Eksi derecelere inen soğuk hava sebebiyle evlerin çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu. Yoğun sisin hakim olduğu Başkale'de, evler de sisin içinde neredeyse görünmez hale geldi.

Öte yandan, ilçe genelinde hayatın normale dönmesi için karla mücadele çalışmaları kesintisiz devam ediyor.