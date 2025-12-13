Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli temaslarda bulunmak ve Van Çevre Yolu’nun açılışını gerçekleştirmek üzere Van’a geldi. Programına Valilik ziyaretiyle başlayan Bakan Uraloğlu, ardından kent merkezinde esnafla bir araya geldi. AK Parti Van İl Başkanlığı’nı da ziyaret eden Bakan Uraloğlu, şeref defterini imzaladıktan sonra partililerle buluşarak açıklamalarda bulundu.

AK Parti Van İl Başkanlığı’nda partililerle bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İl Başkanı Abdulahat Arvas ile milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu ve Burhan Kayatürk, Van Çevre Yolu yatırımlarının kentin ulaşım yükünü hafifleteceğini ve kalkınmaya önemli katkı sunacağını aktardı.

Yapılan konuşmalarda, çevre yolunun 1. ve 3. etaplarının tamamlanmasının Van için uzun süredir beklenen bir adım olduğu ifade edilirken, kalan etapların da planlanan takvim doğrultusunda hayata geçirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

AK Parti Van İl Başkanlığı’nda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti iktidarları döneminde Van’a ulaştırma alanında yaklaşık 80 milyar liralık yatırım yapıldığını söyledi. Kentte bölünmüş yol uzunluğunun 36 kilometreden 613 kilometreye çıkarıldığını belirten Uraloğlu, mevcut bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt yol uzunluğunun ise köy yolları hariç yaklaşık 400 kilometreye ulaştığını ifade etti.

URALOĞLU: VAN’IN NEYE İHTİYACI VARSA, BİZ ONU YAPMAYA GAYRET ETTİK!

Bakan Uraloğlu, açıklamasında, “Bugün bereketli, güzel bir günde sizlerle birlikte olma imkanı bulduk. Hafta sonu olmasına rağmen ailenizden ve işinizden fedakarlık ederek buraya geldiniz. AK Parti hükümetleri olarak Van’ımıza sadece ulaştırma alanında yaklaşık 80 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Van’da geçmişte 36 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 613 kilometreye çıkardık. Yine Van’da hiç olmayan BSK sıcak asfalt yol uzunluğunu, köy yolları hariç olmak üzere yaklaşık 400 kilometreye ulaştırdık. Van’ın neye ihtiyacı varsa, biz onu yapma gayreti içerisinde olduk” diye kaydetti.

“KALAN 13 KİLOMETRELİK KISMI DA İNŞALLAH ÖNÜMÜZDEKİ YIL TAMAMLAMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

Toplam 41 kilometrelik Van Çevre Yolu’nun 28 kilometrelik birinci ve üçüncü etapların açılışının bugün yapılacağını belirten Bakan Uraloğlu, şunları söyledi;

“Van’ımızı bir yandan Ağrı’ya, Bitlis’e, Siirt’e; diğer yandan Muş’a, Batman’a ve Diyarbakır’a bölünmüş yollarla bağladık. Toplam 41 kilometrelik Van Çevre Yolu’nun 28 kilometrelik iki etabının açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu yıl sahada yaptığımız incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda yoğun bir çalışma temposu yakaladık. Çok şükür söz verdiğimiz gibi bu etapları tamamladık. Kalan 13 kilometrelik kısmı da inşallah önümüzdeki yıl tamamlama gayreti içerisinde olacağız. Van’ımız hızla gelişiyor, bölgenin en hızlı gelişen illerinden biri, Allah’ın izniyle Van çok daha iyi yerlere gelecek, işsizlik azalacak, refah seviyesi yükselecek. İnsanımız kendisine dokunulmasını istiyor; hem hizmetle hem de gönül bağıyla. Hem yaptıklarımızı anlatmaya hem de vatandaşımızı daha iyi dinlemeye devam edeceğiz. Terörsüz Türkiye hedefiyle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz ve bu doğrultuda durmak yok, yola devam.”

ARVAS: İLİMİZ, HAK ETTİĞİ YATIRIMLARDAN PAYINI ALMIŞTIR

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun Van Çevre Yolu’nun etapları ve köprülü kavşakların açılışı için kente geldiğini belirterek, ulaşım yatırımlarının Van’ın kalkınması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Arvas, “Yol, medeniyettir, biz bu anlayışla, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Batı’da ne varsa Doğu’da da o olacak’ vizyonuyla Türkiye’nin dört bir yanını ihya eden bir hizmet anlayışını sürdürüyoruz. Van, Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük illerinden biri olmasının yanı sıra, tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle de önemli bir konuma sahip. AK Parti iktidarı döneminde ilimiz, hak ettiği yatırımlardan payını almıştır. Ulaşım alanında yapılan yatırımlar, kalkınmanın temel unsurlarından biri.” şeklinde konuştu.

TÜRKMENOĞLU: ÇEVRE YOLU TRAFİK YÜKÜNÜ AZALTACAK

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van’ın en önemli sorunlarından birinin ulaşım ve çevre yolu olduğunu belirterek, geçen yıl verilen talimatların ardından Van Çevre Yolu’nun 1. ve 3. etaplarının tamamlandığını belirtti.

Çevre yolunun şehir içi trafik yükünü azaltacağını ifade eden Türkmenoğlu, “Geçtiğimiz yıl Sayın Bakanımızla birlikte ilimize geldiğimizde, Van Çevre Yolu’nun 1. ve 3. etaplarıyla ilgili güçlü bir kararlılık ortaya koymuş, gerekli talimatları vermişlerdi. Hamdolsun, aradan bir yıl bile geçmeden, Karayolları ekiplerimizin yoğun çalışmalarıyla verilen söz yerine getirildi. Van’ın şehir içi trafik yükünü kısmen de olsa rahatlatacak olan 1. ve 3. etap çevre yolumuz tamamlanmış olacaktır. Bir yıl önce Van Çevre Yolu’nun 1. ve 3. etaplarıyla ilgili kararlar alınmıştı ve bugün gelinen noktada, yaklaşık 28 kilometrelik bu hattın kısa sürede tamamlandığını hep birlikte görüyoruz” dedi.

KAYATÜRK: VAN’IMIZA ÖNEMLİ YATIRIMLAR KAZANDIRILDI

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, AK Parti iktidarları döneminde Van’a önemli yatırımlar kazandırıldığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti iktidarları döneminde, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, milletimize her zaman iyilikten ve hizmetten başka bir şey yapmadık. Bu anlayışla Van’ımıza da AK Parti hükümetleri döneminde çok önemli yatırımlar kazandırıldı. Sayın Bakanımız, gerek bürokrat olarak görev yaptığı dönemlerde gerekse bakanlığı süresince, özellikle son bir yıl içerisinde geçmişten kaynaklanan gecikmeleri telafi edecek şekilde ciddi bir hızlanma sağladı.”

Bakan Uraloğlu, Van’daki programı kapsamında çevre yolunun 1. ve 3. etap kısımlarının açılışını gerçekleştirecek ve ardından kentten ayrılacak.