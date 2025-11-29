Musa Anter Parkı’nda, KESK öncülüğünde ve DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş ile KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz’ün katılımıyla gerçekleşen “Halk İçin Bütçe, Demokratik Türkiye” mitinginde, ekonomik sıkıntılara değinildi.

KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, kamu emekçilerinin düşük maaşlarla yaşamaya çalıştığını ve enflasyon ile enerji ve gıda fiyatlarının hayatı zorlaştırdığını belirtti.

“FİYATLARDAKİ ARTIŞLAR HAYATI ZORLAŞTIRIYOR”

Karagöz, “Biliyoruz ki bütçeler sınıfsaldır ve gelir ile gider kalemleri sınıfsal tercihin sonucunda belirlenir. Bütçenin gelir hanesi biz milyonların maaşlarından, çarşıda, pazarda, ekmeğimizden ve suyumuzdan oluşuyor. Sağlık ve eğitim payı her yıl azalıyor… Kamu emekçileri açlık sınırının altında ücretlerle, düşük maaşlarla yaşamaya çalışıyor. Enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışlar hayatı zorlaştırıyor. Van’da hâlâ binlerce aile köyüne dönemiyor.” şeklinde konuştu.

“FİYATLAR ÇOK YÜKSEK”

Karagöz, “Tarım ve hayvancılığı canlandıracak destekler yetersiz, mazot, yem ve gübre fiyatları çok yüksek. Bu bütçe çiftçiyi değil, ithalatı ve dışa bağımlılığı büyütüyor. Kadınlar hem işte hem evde görünmeyen emekleriyle tükeniyor. Bölgede kadın işsizliği yüksek, kadınları güçlendiren hizmetler ve destekler yetersiz. Emekliler açlık sınırındaki maaşlarla geçinmeye çalışıyor. Gençler için barınma ve işsizlik temel sorun. Eğitim ve istihdam fırsatları sınırlı, gençlerin geleceği belirsiz.” dedi.

“GELECEĞE YATIRIM YAPAN BİR BÜTÇE İSTİYORUZ”

Karagöz, toplumsal hizmetlerin ve sosyal hakların güçlendirilmesi gerektiğini, bütçenin tüm toplum kesimlerini kapsayacak şekilde hazırlanmasını savunduklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Toplumsal hizmetlerin ve sosyal hakların geliştirilmesi için kaynaklar yeterince kullanılmıyor. Biz, toplumun her kesiminin insanca yaşayabileceği, eğitim, sağlık, tarım, kadın hakları ve gençlerin geleceğine yatırım yapan bir bütçe istiyoruz. Her şeye rağmen umutluyuz; çünkü birlikte hareket ettiğimizde haklarımız ve toplumsal kazanımlarımız için güçlü olabiliriz.”