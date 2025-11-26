AK Parti Van İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe öncülüğündeki heyet, hem devlet hem parti kademelerinde önemli isimlerle bir araya gelerek gençliğin duruşunu güçlü şekilde temsil etti.

Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaret

Programın en önemli durağı, AK Parti Grup Toplantısı ve akabinde gerçekleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme oldu. Vanlı gençler, Cumhurbaşkanımıza üzerinde “Besmele-i Şerif ve Tevhit” ayetlerinin yer aldığı Türk bayraklı tabloyu takdim ederek anlamlı bir hediye sundu.

Görüşmede gençlerin enerjisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençliğe duyduğu güveni bir kez daha ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vanlı gençlere sürece verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Başkan Gültepe’de süreçten en çok zarar gören bölgeden geldiklerini ve bu sürece sonuna kadar destek vereceklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu ile birlikte AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir de eşlik etti.

Genel Merkezde Yusuf İbiş ile buluşma

Heyet daha sonra AK Parti Genel Merkezi’ni ziyaret ederek Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş ile bir araya geldi. Van’daki gençlik çalışmalarının ele alındığı toplantıda İbiş’in Van gençliğine yönelik özel ilgisi ve destek mesajları dikkat çekti.

Başkan Gültepe, görüşmenin sonunda İbiş’e “Ayetel Kürsi” yazılı damla motifli tablo hediye etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ile görüşme

İçişleri Bakanlığındaki temaslarda heyet, Bakan Yardımcısı Bülent Turan tarafından kabul edildi. Turan, Vanlı gençlerin Ankara’daki programı sonrası Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret edecek olmalarından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Kendisinin Çanakkaleli, gençlerin ise Van’dan gelmiş olmasını “Türkiye’nin doğusu ile batısının büyük bir tevafuk içinde buluşması” olarak değerlendirdi.

Turan, gençlere hitabında şu ifadeleri kullandı:

“Çanakkale Şehitliği’ne gittiğinizde sadece Vanlıları değil; Hakkârilileri, Şamlıları, Kudüslüleri de göreceksiniz. Çanakkale Savaşı, bir milletin değil; bir coğrafyanın, bir anlayışın korunması için ödenen çok büyük bedellerin adıdır. Bu ziyaretiniz siyasi anlamı güçlü ve çok kıymetlidir.”

Birlik ve kardeşlik vurgusunu öne çıkaran Turan, şu sözleri kaydetti:

“Farklı siyasi görüşlerimiz olabilir ama hepimiz aynı bayrağın altında yaşayan bir milletiz. Dünya güçlü olmayanı kabul etmiyor. Gazze’nin yaşadığı acının sebebi de güçsüzlüktür. Türkiye birlik olunca güçleniyor ne terörün, ne darbelerin, ne de mezhep tartışmalarının arkasında yerli unsurlar yoktur.”

Türkiye’nin yıllarca teröre ve ayrıştırıcı senaryolara kurban edildiğini belirten Turan şöyle devam etti:

“Bu ülkede ‘Sivas’ın ötesi’ diye bir kavram oldu. Böyle bir şey olabilir mi? Paris’in kuzeyi, Londra’nın altı diye bir şey duydunuz mu? Hamdolsun, bugün büyük ölçüde bu ayrımların hepsi bitti.”

“Terörsüz Türkiye en çok gençlere lazım”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin öncülük ettiği Terörsüz Türkiye Süreci’nin, özellikle gençler için taşıdığı önemi şu sözlerle vurguladı:

“Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli çok büyük bir siyasi risk alarak bu adımı attılar. Bizim görevimiz bu sürece sahip çıkmaktır. Terör olan bir ülkede mi iyi eğitim olur, yoksa terörsüz bir ülkede mi? Terörsüz Türkiye en çok size, gençlere lazım.”

Konuşmasının sonunda güçlü bir mesaj veren Turan:

“Ayağı kanayan koşamaz. Türkiye yıllarca bu yaranın acısıyla mücadele etti. Buna rağmen çok çalıştık, çok şey başardık. Bir de terörsüz Türkiye’yi düşünün. O yüzden bu süreci provoke eden kim varsa, gençlerin buna dur demesi gerekir.” dedi.

“Kürt gençleri teröre değil, kalkınmaya yöneliyor”

Ziyaretleri değerlendiren AK Parti Van İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe, Cumhuriyetin 102. yılına özel olarak 102 doğulu gençle Ankara’da bulunduklarını ifade ederek şu sözlere yer verdi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin başlattığı ‘Terörsüz Türkiye’ vizyonuna destek vermek için Ankara’daydık. Kürt gençlerinin artık terörden medet uman yapılara değil; kalkınma, birlik ve güçlü Türkiye siyasetine yöneldiğini Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettik.”