AK Parti Kadın Kolları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Türkiye genelinde 81 ilde aynı anda basın açıklaması yaptı. Bu çerçevede Van'da da AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan Kadın Kolları üyeleri, kadına yönelik şiddete karşı açıklamada bulundu. Basın açıklamasını AK Parti Van İl Kadın Kolları İnsan Hakları Birim Başkanı Zehra Aşma okudu.

Aşma, konuşmasında Türkiye’de kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca bir iyi niyet beyanından ibaret olmadığını, bilakis AK Parti iktidarlarının 23 yıldır adım adım inşa ettiği bir devlet politikası haline geldiğini ifade etti.

Aşma, “Bugün 25 Kasım… Kadına yönelik şiddete karşı yükselen kararlılığımızı, dayanışmamızı ve sorumluluk anlayışımızı simgeleyen bir gün. Ancak biz bu mücadeleyi sadece bir günle sınırlamıyoruz. Biz, bu davayı; kadının izzetini, çocuklarımızın geleceğini, ailenin onurunu, milletimizin dirliğini koruma davası olarak görüyoruz. Ve AK Parti Kadın Kolları olarak, 81 ilde eş zamanlı biçimde diyoruz ki: Kadına yönelik şiddet; kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin, hangi gerekçeye sığınılırsa sığınılsın, asla ve asla kabul edilemez bir insanlık suçudur.” dedi.

“BİZİM DÖNEMİMİZDE ŞİDDETLE MÜCADELE TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLDU”

2002 seçim beyannamesinde kadına yönelik şiddetle mücadeleyi açıkça ortaya koyduklarını ifade eden Aşma, “Hukuki çerçeveye baktığımızda; 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, bizim dönemimizde çıkarılmış; kadına yönelik şiddetle mücadelede tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Avrupa’nın pek çok ülkesinde koruma kararları için haftalarca beklenirken; Türkiye’de 6284 sayesinde, elektronik kelepçe, uzaklaştırma tedbirlerinin yanı sıra barınma, psikososyal destek gibi mekanizmalar derhal devreye sokulabilmektedir. Elbette hiçbir kanun, tek başına toplumsal bir sorunu sihirli değnekle çözemeyecektir. Ancak AK Parti iktidarları, “kadına yönelik şiddetle mücadelede hukuki, kurumsal ve fiilî korumayı en üst seviyeye çıkaran iktidar” olarak tarihe geçmiştir. Bugün elimizde sadece kanunlar değil, aynı zamanda güçlü bir strateji ve koordinasyon yapısı vardır.” diye konuştu.

“ŞİDDETTEN KORUNMAK DEVLET POLİTİKASI HALİNE GETİRİLDİ”

Açıklamada, 25 Kasım 2023’te yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kadına yönelik şiddete sıfır tolerans politikasının resmiyet kazandığı belirtildi. Genelge kapsamında kurumlar arası koordinasyon güçlendirilmiş, il düzeyinde izleme ve raporlama zorunlu hale getirilmişti. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin On İkinci Kalkınma Planı’nın ana eksenlerinden biri olduğu, bu doğrultuda kadının eğitim, istihdam ve karar alma mekanizmalarına katılımının yanı sıra her türlü şiddetten korunmasının devlet politikası haline getirildiği ifade edildi.

Kurumsal yapıda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu’nun oluşturulduğunu dile getiren Aşma, ilgili bakanlıklar ve sivil toplum temsilcilerinin yer aldığı kurulun politikaları sürekli güncellediği, il koordinasyon kurullarıyla yerelden merkeze takip mekanizması işletildiğini kaydetti.

KADES, ŞÖNİM, ASDEP gibi uygulamalar hakkında vatandaşların bilgilendirildiğini söyleyen Aşma, ALO 183 hattı üzerinden risk altındaki kadınlara destek verildiğini aktardı.

Açıklamada ayrıca, 2026-2030 dönemini kapsayan 5. Ulusal Eylem Planı’nın bugün Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacağı, planın dijital şiddet, risk analizi ve erken uyarı sistemlerine odaklanacağı belirtildi. Kadın istihdamında iş gücüne katılım oranının yüzde 36,6’ya, üst-orta düzey yöneticilik oranının yüzde 20’ye, TBMM’de kadın milletvekili oranının yüzde 20’ye, kadın girişimci oranının yüzde 18’e yükseldiği vurgulandı.

Kadına yönelik şiddetin siyaset üstü bir mesele olduğu belirtilirken tüm erkeklere “şiddete karşı dur” çağrısı yapıldı.