AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, Dünya Çocuk Hakları Günü için '81 Hayal, Bir Türkiye' sloganıyla Türkiye genelinde eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirdi. Erzurum'da gerçekleştirilen etkinliğe de Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş katıldı. Gençlerin, çocukların ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, çocuklar Türkiye haritasını renklerle buluşturdu; gökyüzü ise kırmızı ve beyaz balonlarla süslendi.

'GENÇLİĞİN GÜR SESİYLE KONUŞUYORUZ'

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, konuşmasında, "Dünya Çocuk Hakları Günü'nün hemen ardından, bugün AK Parti Gençlik Kolları olarak, Filistin'den Sudan'a, dünyanın tüm mazlum coğrafyalarında; hakları hiçe sayılan, sesi duyulmayan çocukların sessizliğini duyurmak ve 'Terörsüz Türkiye'nin kıymetini bir kez daha haykırmak için Erzurum'da, ülkemizin dört bir yanında bir aradayız. Bizler, 81 ilde aynı hayalin peşinden yürüyen bir gençliğin gür sesiyle konuşuyoruz. '81 Hayal, Bir Türkiye', bu ülkenin her köşesinde aynı ideali büyüten gençlerin ortak geleceğidir. İşte o geleceğin adı genciyle yaşlısıyla, çocuğuyla yetişkiniyle 'Terörsüz Türkiye' geleceğidir" ifadelerini kullandı.

'TERÖRSÜZ BİR DÜNYA MÜMKÜNDÜR'

Bir çocuğun gözyaşının coğrafyasının olmadığını belirten İbiş, "Ancak ne yazık ki uluslararası sistemin çıkar odaklı sessizliği, milyonlarca çocuğun en temel yaşam hakkını bile koruyamaz hale gelmiştir. Biz AK Gençlik olarak yaptığımız 'Boş Sıralar' etkinliğiyle, dünyada neşeyle çalan okul zilinin, Gazze'de yüzlerce sıranın katil İsrail'in gasp ettiği çocukların yokluğuyla boş kaldığını göstermiştik. Gazze'de bombalar çocukları uykuda katlederken, Sudan'da açlık ve hastalıkla kuşatılan minik yürekler bir bardak suya erişmek için ölümü göze alıyor. Pek çok coğrafyada çocuklar kimlikleri ve inançları nedeniyle baskı ve zulümle hayallerinden mahrum bırakılıyor. Mazlum coğrafyalarda çocukların yaşadığı acı ve ağır tablo, güvenli bir ortamın kıymetini ve 'Terörsüz Türkiye'nin ne kadar hayati bir kazanım olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Türkiye bugün, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 'Terörsüz Türkiye' vizyonuyla tarihi bir eşiği geride bırakmaktadır. Devletimizin kararlı mücadelesi sayesinde çocuklarımız, güven ve huzur ikliminde büyümektedir. Bugün Türkiye; terörü kaynağında kurutan, milletin iradesini güçlendiren ve yarınlarını sağlam temeller üzerine inşa eden bir iradenin adıdır. Cumhurbaşkanımızın 'Gençlere bırakacağımız en büyük miras, terörsüz bir Türkiye'dir' sözü, işte bu büyük hayalin en somut ifadesidir. İşte tam da bu noktada 'Terörsüz Türkiye', kaderi çatışmalarla çizilmiş tüm mazlum coğrafyaların çocukları için de yeni bir barış çağının habercisidir. Çünkü daha adil bir dünya mümkündür. Terörsüz bir dünya mümkündür. Her çocuğun güvenle, özgürce büyüyebileceği bir dünya mümkündür" dedi.

Uluslararası sistemin çıkar odaklı sessizliğinin, milyonlarca çocuğun yaşam hakkını bile koruyamadığına dikkat çeken İbiş, sözlerine şöyle devam etti:

"Buradan tüm insanlığa çağrımız nettir; sorumluluk alın. Mazlum çocukların acılarına sırt dönmeyin. Adaletsizliğe sessiz kalarak suçun parçası olmayın. Filistin'deki, Sudan'daki ve dünyanın dört bir yanındaki çocukların güvenli bir geleceğe kavuşması için etkili adımlar atın. Biz 'Terörsüz Türkiye'nin gençleri olarak kararlıyız. Terörsüz bir Türkiye mümkünse, terörsüz bir dünya da mümkündür. Ve bu yeni dünyanın kapısını aralayacak olan irade; bu ülkenin cesur, bilinçli ve vicdan sahibi gençlerinin taşıdığı büyük sorumluluk ve geleceğe dönük yürüyüşüdür. Bizler AK Gençlik olarak, sesini duyuramayan her çocuğun sesi olmaya devam edeceğiz. Çocuklar için daha adil bir dünyayı hep birlikte inşa edeceğiz."