AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Meclis'e sunuldu.

Buna göre doğum izni 24 haftaya kadar çıkartılırken, 15 yaş altına ise sosyal medya yasağı geliyor.

"ÇOCUK ANNE BAKIMINDAN DAHA UZUN SÜRE YARARLANACAK"

Teklife göre, Devlet Memurları Kanunu kapsamında kadın memurların doğum sonrası 8 hafta olan analık izni 16 haftaya çıkarılıyor. Böylece toplam analık izni süresi 24 haftaya yükseltiliyor.

Benzer düzenleme İş Kanunu’nda da yapılıyor. Özel sektörde çalışan kadın işçilerin 8 haftalık analık izni 16 haftaya çıkarılarak toplam izin süresi 24 haftaya ulaştırılıyor.

Düzenlemeyle çocukların erken gelişim döneminde anne bakımından daha uzun süre yararlanmasının amaçlandığı belirtildi.

GEÇİCİ İŞ GÖREMEMEZLİK ÖDENEĞİ DE GENİŞLİYOR

Öte yandan, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılacak değişiklikle “analık hali” tanımı, yeni sürelerle uyumlu hale getiriliyor.

Analık hali süresi doğumdan sonraki 8 haftadan 16 haftaya çıkarılırken, geçici iş göremezlik ödeneği süresi de doğum öncesi 8 ve doğum sonrası 16 haftayı kapsayacak şekilde genişletiliyor.

SAĞLIK DURUMU MÜSAİT OLANLAR İZNİ DOĞUM SONRASINA AKTARABİLECEK

Sağlık durumu uygun olan sigortalı kadının doğuma kadar çalışabilme süresi ise 3 haftadan 2 haftaya indiriliyor.

Böylece doğum sonrası döneme daha fazla izin aktarılmasının önü açılıyor.

Teklifte babalık iznine ilişkin düzenleme de yer alıyor. İş Kanunu’na tabi erkek işçilerin 5 gün olan babalık izni 10 güne çıkarılıyor. Böylece kamu ve özel sektör çalışanları arasındaki izin süresinin eşitlenmesi hedefleniyor.

Ayrıca koruyucu aile modelinin teşvik edilmesi amacıyla, koruyucu aile olan memur ve işçilere çocuğun tesliminden itibaren 10 gün izin hakkı tanınıyor.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

15 yaşından küçük çocuklara sosyal medya kullanımını yasaklayacak kanun teklifi, TBMM'ye sunuldu.

15 YAŞ ALTI ÇOCUKLARIN KAYDI ENGELLENECEK

AK Parti tarafından sunulan taslağa göre, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’a "Oyun", "Oyun Sağlayıcı" ve "Oyun Dağıtıcı" tanımları eklenerek, dijital oyun platformlarının hukuki statüsü ve dijital oyunu üretenler (sağlayıcı) ile bu oyunları son kullanıcıya ulaştıranlar (dağıtıcı) arasındaki ayrım netleştirildi.

Bu düzenleme ile yaş derecelendirmesi, temsilci belirleme ve ebeveyn kontrol araçları sağlama gibi yükümlülüklerin teknik ve idari kabiliyetlerine göre doğru muhataplara yöneltilmesi, böylece idari yaptırımların muhataplarının tereddüde yer vermeyecek şekilde tespit edilmesi amaçlandı.

5651 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle, çocukların dijital dünyadaki güvenliğini sağlamak amacıyla sosyal ağ sağlayıcılara 15 yaş altı çocuk kaydını engelleyecek etkin yaş doğrulama sistemleri kurma ve ebeveyn kontrol araçları sunma zorunluluğu getirilecek.

UYULMADIĞI DURUMLARDA İDARİ PARA CEZASI VE KADEMELİ BANT DARALTMA

Düzenleme kapsamında, 15 yaş üstü çocuklar için yetişkinlerden ayrıştırılmış güvenli hizmet sunumu ve acil durumlarda zararlı içeriklere bir saat içinde müdahale edilmesi öngörülüyor. Bu yükümlülüklere aykırılık halinde, küresel ölçekli platformlar için caydırıcılığı artırmak amacıyla bir önceki yılki küresel cirolarının yüzde üçüne kadar idari para cezası ve kademeli bant daraltma yaptırımı uygulanabilecek.

Taslakta; dijital oyun sektöründeki şiddet, müstehcenlik ve bağımlılık gibi risklere karşı çocukları korumak amacıyla, günlük erişimi yüz binden fazla olan yurt dışı kaynaklı oyun dağıtıcılarına Türkiye'de temsilci belirleme ve oyunları yaş kriterlerine göre derecelendirme yükümlülüğü getirildiği, düzenleme ile ebeveynlere çocuklarının dijital alışkanlıklarını ve harcamalarını yönetebilecekleri etkin kontrol mekanizmaları sunulması hedeflenirken, hukuki muhataplık tesis edilerek kullanıcı mağduriyetlerinin giderilmesi ve denetlenebilirliğin sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi.

Getirilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda ise idari para cezalarından başlayarak internet trafiği bant genişliğinin daraltılmasına kadar uzanan kademeli bir yaptırım sistemi öngörülerek, oyun sağlayıcı ve dağıtıcıların ulusal mevzuata uyumu ile kurumsal şeffaflığın temin edildiği belirtildi.

Düzenleme ile; sosyal ağ ve oyun hizmetlerinin toplumsal yapı, aile düzeni ve çocuk gelişimi üzerindeki doğrudan etkileri göz önünde bulundurularak, sosyal ağ sağlayıcılar ile oyun dağıtıcılarına sundukları hizmetlerin temel haklara ve kamu sağlığına etkilerine dair periyodik "risk değerlendirmesi" yapma ve Kuruma bildirme yükümlülüğü de getirildiği belirtildi.

Bu düzenleme ile risk değerlendirmesinin şekli bir beyan olmaktan çıkarılıp; Kurumun açıklama isteme, hizmeti durdurma veya sunum şeklini değiştirme gibi gerekli tedbirleri bildirebileceği etkin bir denetim mekanizmasına dönüşmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda öngörülen idari para cezalarının ve sulh ceza hâkimliği kararıyla uygulanacak kademeli bant daraltma yaptırımlarının, denetim sürecinin caydırıcılığını ve hukuki güvenliğini sağlamayı hedeflediği bir kez daha vurgulandı.