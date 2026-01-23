Programda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sesli arama yoluyla programa bağladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondakilere selam ve iyi dileklerini iletti.

Van’da gün boyu sürecek olan ‘Ekonomi Buluşmaları’ kapsamında, kent iş dünyasının temsilcileri ile bir araya gelinerek istişarelerde bulunulacak.

Eski Ekonomi Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci ile bakan yardımcıları, AK Parti Van İl Başkanlığı’nda partililerle bir araya geldi.

CUNHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN VAN'A CANLI BAĞLANTI

Sesli arama yoluyla salondakilere hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Toplantı ile birlikte bu danışma meclisinden hayırlı kararlar alınmasını temenni ediyorum. Tüm kardeşlerime en kalbi duygularla selam, sevgi ve saygılarımı gönderiyorum.” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, Van’da düzenlenen istişare programında yaptığı konuşmada, kentin ekonomik ve stratejik potansiyelini doğru adımlarla harekete geçireceklerini söyledi.

“VAN’A GELMEK BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR MUTLULUK”

Zeybekci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ilettikten sonra Van’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Zeybekci, “Bugün Cumhurbaşkanımızın bizzat göndermesiyle Van’dayız. İl başkanımıza, ekonomi işleri başkanımıza, valimize ve tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Van’a gelmek bizim için büyük bir mutluluk.” dedi.

“AMACIMIZ; SORUNLARI TESPİT ETMEK, ÖNCELİKLENDİRMEK VE BUNLARI CUMHURBAŞKANIMIZA AKTARMAKTIR”

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı olarak şehir şehir dolaştıklarını belirten Zeybekci, “Yerel ekonomiyi, esnafı, yatırımcıyı ve gençlerimizi dinliyoruz. Amacımız; sorunları tespit etmek, önceliklendirmek ve bunları Cumhurbaşkanımıza aktarmaktır. Van’da yapılacak istişarelerle şehrin yol haritasını birlikte belirleyeceğiz. Bu yüzden 7 bakanlıkla Van’dayız.” ifadelerini kullandı.

Program kapsamında Van Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ziraat Odası, Ticaret Borsası ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kapsamlı bir istişare toplantısı yapılacağını aktaran Zeybekci, Van’ın sorunlarının ve önceliklerinin tüm yönleriyle ele alınacağını belirtti.

“VAN, KAMU YATIRIMLARI AÇISINDAN TÜRKİYE’NİN HİÇBİR İLİNDEN GERİ DEĞİLDİR”

Van’daki kamu yatırımlarına da değinen Zeybekci, “Van, kamu yatırımları açısından Türkiye’nin hiçbir ilinden geri değildir. Kentin her ilçesinde ve her alanında AK Parti’nin imzası vardır. Küresel krizlere rağmen Türkiye bölgesinde güçlü bir aktör olmaya devam ediyor. Van’ın stratejik ve ekonomik potansiyelini iyi biliyoruz. Önümüzdeki süreçte doğru adımlarla Van’da güçlü ve sürdürülebilir kalkınmayı hedefliyoruz.” dedi.

ARVAS: “BATIDA NE YAPILDIYSA DOĞUDA DA O YAPILIYOR”

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas konuşmasında, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti iktidarında batıda ne yapıldıysa doğuda da aynısı yapılmıştır ve yapılmaya devam edecektir. AK Parti, gücünü milletten alan bir adanmışlık hareketidir.” dedi.

“İNŞALLAH İSTİHDAM DAHA DA ARTACAKTIR”

Arvas, konuşmasının devamında, “Yaklaşık bir yıldır kongre sürecimizi tamamladık. Mahalle toplantıları, danışma meclisleri ve saha çalışmalarımızla halkımızın yanında olduk. İnşallah terörsüz bir Türkiye hedefiyle huzur, güven, yatırım ve istihdam daha da artacaktır. Van, tarih boyunca medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim bir şehrimizdir. Bu toplantıdan da hayırlı kararların çıkmasını temenni ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

TÜRKMENOĞLU: “VAN STRATEJİK BİR ŞEHİRDİR”

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ise konuşmasında, “Türkiye’nin denizden 1.700 metre yükseklikte, sodalı gölünün kenarında yer alan, coğrafi olarak son derece stratejik bir şehirde sizleri ağırlamaktan gurur duyuyorum. Bugün çok kıymetli bir buluşma gerçekleştiriyoruz. Van’a gelen her bakanımız, Cumhurbaşkanımızın selamıyla geliyor. Biz de bu selamları sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

AVCI: “VAN TÜRKİYE YÜZYILI’NIN STRATEJİK MERKEZİDİR”

AK Parti Van İl Yönetim Kurulu Üyesi Turan Avcı da toplantının önemine dikkat çekerek, “Bugün serhat şehrimiz Van’ın ekonomik geleceğini konuşmak için önemli bir buluşma gerçekleştiriyoruz. Bu toplantı sıradan bir toplantı değildir. Van’ın yarınlarını planlamak, ekonomisini güçlendirmek için bir aradayız. Van, Türkiye Yüzyılı vizyonunda stratejik bir ticaret, üretim ve lojistik merkezidir. Potansiyelin projeye, yatırıma ve istihdama dönüşmesi gerektiğinin farkındayız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Van’ı her alanda daha güçlü bir şehir haline getirme kararlılığındayız.” dedi.

AK PARTİ GENÇLİK KOLLARINDAN ZEYBEKCİ’YE HEDİYE

Programın sonunda AK Parti Van Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci’ye günün anısına hediye takdim etti.