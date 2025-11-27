- (Eskişehir’deki orman şehitleri) Orman işçilerimizin bu şekilde hayatlarını kaybetmesi, Yeşil Vatan için yaptıkları mücadele çok önemliydi. Bu konudaki soruşturma sonuçlanmış değil. Adli süreç devam ediyor, takip edeceğiz.

- (Covid düzenlemesi) Bu konuda takdir Meclisimizin. Paket içerisinde yer alıp almayacağı ile ilgili grup başkanımız açıklama yapacaktır. Burada bir af söz konusu değil. Covid düzenlemesi bir af değildir. 3 yıl denetimli serbestlik hakkından yararlananların, suç tarihi itibari ile yararlananlardan daha önce suç işlediği ve yargılama uzun sürdüğü için buradaki bir eşitsizliğin kaldırılmasına yönelik taleplerin değerlendirilmesidir.

- Bakan Tunç: (Böcek ailesinin ölümüne ilişkin) Otel sahipleri, çalışanları ve ilaçlama yapan firmaların yetkilileri ile ilgili tutuklama kararları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verildi. Daha öne tutuklanan lokantacılara, midyeciye vesaire serbest bırakma kararları verildi. Soruşturma devam ediyor. Kimler sebep olduysa yargı önünde hesap vermekten kaçamayacaklar. İşletme sahiplerinin tedbirli olması lazım.