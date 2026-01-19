Kentteki bir otelde düzenlenen programda konuşan Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van’da hayata geçirilen, devam eden ve planlanan projeler hakkında paylaşımlar yaptı. Milletvekili Türkmenoğlu, 2026 yılında da Van için önemli adımlar atılacağını ifade etti.

“VAN’IN KALKINMASI İÇİN YOĞUN GAYRET GÖSTERİYORUZ”

Bir parlamenter olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki yasama faaliyetlerine katıldıklarını belirten Van Milletvekili Türkmenoğlu, Van’ın kalkınması ve yatırım ağının geliştirilmesi adına ilgili kurumları yakından takip ettiklerini söyledi. Türkmenoğlu, “Takip, ısrar ve irade koyarak yapılması gereken yatırımların hayata geçirilmesi için yoğun bir gayret içindeyiz.” dedi.

“VAN, BÖLGEYE HİTAP EDEN BİR SAĞLIK MERKEZİ OLACAK”

Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında Van’da sağlık, eğitim, tarım, ulaşım, ekonomi ve altyapı alanlarında çalışmaların sürdüğünü belirten Türkmenoğlu, sağlık yatırımlarının öncelikli olduğunu vurguladı. Türkmenoğlu, “Van artık bölgeye hitap eden bir sağlık merkezi olacak. Yatak kapasitesinin artırılması için net hedeflerimiz var.” ifadelerini kullandı.

BAHÇESARAY’DA BALIK KULUÇKA VE YUMURTA ÜRETİM MERKEZİ

Bahçesaray’da Fransız ortaklı bir şirketin balık kuluçka ve yumurta üretim merkezi kuracağını açıklayan Milletvekili Türkmenoğlu, somon balığı üretiminde Türkiye’nin yaklaşık 500 milyon dolarlık ihracat potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Türkmenoğlu, üretim için gerekli yumurtaların artık yurt dışından değil, Bahçesaray’dan temin edileceğini ve fizibilite çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

VAN ÇEVRE YOLU 2026’DA TAMAMLANACAK

Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu; “Van Çevre Yolu’nun 1. ve 3. etapları tamamlanarak trafiği rahatlatan bölümler halkımızın hizmetine sunulmuştur. 2. etapla birlikte 2026 yılında toplam 43 km’lik çevre yolunun tamamı bitirilecektir. Habur – Kapıkule hattını birbirine bağlayan Şırnak karayolu çalışmaları devam etmekte olup, tamamlandığında 350 km olan mesafe 190 km’ye düşecektir. Hedef Habur’dan Kapıköy’e transit geçiş köprüsü kurmaktır” dedi.

EDREMİT ÇEVRE YOLU PROJESİ

Türkmenoğlu, buna ek olarak 19 kilometrelik Edremit Çevre Yolu projesinin olduğunu bunun da aşamalı olarak çalışmaları yapıp tamamlayacaklarını söyledi.

“ISRARLA TAKİP EDİYORUZ, BU PROJEDE DE KARARLIYIZ”

Şırnak yolu üzerinde yoğun çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, 40 kilometrelik güzergâhta 12 tünel bulunduğunu ve sürecin zaman aldığını dile getirdi. Türkmenoğlu, “Habur Kapısı açıldığında Van–Habur arası mesafe 350 kilometreden 190 kilometreye düşecek. İnsanlar 2 saat içinde Van’a ulaşabilecek.” dedi.

VAN RAYLI SİSTEM PROJESİ

Raylı sistem projesinin yakından takip edildiğini de anlatan Türkmenoğlu, projenin Edremit’ten başlayarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne kadar uzanacağını söyledi. Üç etaplı olarak planlanan raylı sistemin İpekyolu güzergâhında orta refüjler kullanılarak yapılacağını ifade etti.

DEM PARTİ MİLLETVEKİLLERİYLE GÖRÜŞMELER

Türkmenoğlu, TBMM’de DEM Parti Van milletvekilleriyle yapılan görüşmelere de değinerek, görüşmelerin samimi bir ortamda geçtiğini kaydetti. Belediyelerde işten çıkarılan işçiler konusunun karşılıklı ele alındığını belirten Türkmenoğlu, “Bir tarafta hak savunulurken diğer tarafta haksızlık yapılmaması gerekir.” ifadelerini kullandı.

SU SORUNU VE ALTERNATİF KAYNAKLAR

Van’daki su sorununa da değinen Türkmenoğlu, suyun plansız kullanımının ileride ciddi sorunlara yol açabileceğine işaret etti. Başkale’den ve Zernek Barajı’ndan şehre su getirilmesi için alternatif projeler üzerinde çalışıldığını belirten Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, “50 yıl sonrasını düşünerek planlama yapıyoruz.” dedi.

Program çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.