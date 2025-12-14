Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 48 saatte 1'i enkaz altından çıkarılan 3 Filistinlinin naaşı ile 16 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 386 kişinin öldüğü, 1018 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 628 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Adli Tıp Kurumu'nun kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek, 5 Aralık ila 12 Aralık tarihleri ​​arasında tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 277 kişinin daha eklendiği aktarıldı.

İsrail askerlerinin Gazze'de açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti

Sağlık alanında kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askerlerinin açtığı rastgele ateş sonucu 18 yaşındaki Filistinli genç Muhammed Sabri el-Edhem hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, ateşkes anlaşması kapsamında Gazze Şeridi'nin kuzeyinde konuşlu İsrail askerlerinin rastgele ateş açtığını aktarıyor.

Tanıklar, aynı şekilde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerinde de İsrail helikopterlerinden rastgele ateş açıldığını ifade ediyor.

İsrail ordusu ayrıca, Gazze Şeridi’nde işgalini sürdürdüğü bölgelerde çeşitli noktalara hava saldırısı ve yoğun topçu bombardımanı düzenledi.

Özellikle Bureyc Mülteci Kampı’nın kuzeydoğu bölgelerini ve Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi’ni hedef alan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde Filistinlilerin evlerini yıkmaya devam etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde dün 1 Filistinliyi öldürdüğünü itiraf etti

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin güneyinde "Sarı Hat"tı geçen 2 Filistinlinin bölgedeki birliklere tehdit oluşturduğu iddia edildi.

İsrail askerlerinin bu hattı geçtiği iddiasıyla bir Filistinliyi ateş açarak öldürdüğü belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 70 bin 654, yaralıların sayısının ise 171 bin 95 olduğu belirtildi.

İsrail'in Gazze'de bir araca düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti

Sağlık alanında kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Er-Reşid El-Bahri Caddesi'nde sivilleri taşıyan bir aracı hedef aldı. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıkları hedef alınan aracın yanındaki başka bir aracın da hasar gördüğünü aktardı.

Söz konusu hava saldırısı, ateşkes anlaşmasının birinci aşaması kapsamında Gazze’de Filistinlilerin yaşadığı ve İsrail ordusunun önceden çekilmiş olduğu bölgelerde gerçekleşti.

İsrail ordusu: Hamas'ın "kilit" ismini hedef aldık

İsrail ordusunun, ABD merkezli X hesabından yapılan paylaşımda, Gazze kentine düzenlenen saldırıda Hamas’ın üst düzey bir yetkilisinin hedef alındığı ileri sürüldü.

Açıklamada, İsrail ordusu ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in ortak düzenlediği saldırıda Hamas’ın “kilit” isimlerinden birinin hedef alındığı belirtildi.

İsrail basınına konuşan ismi açıklanmayan askeri yetkililer ise hedef alınan kişinin Hamas’ın askeri kanadından Raid Saad olduğunu iddia etti.

İsrail medyası, Saad’ın Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının en önemli iki isminden biri olduğunu aktardı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, yayımladığı ortak açıklamada da, Gazze Şeridi’nin güneyinde bir patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 İsrail askerinin yaralandığını ileri sürdü.

Ortak açıklamada, buna karşılık olarak Gazze kentinde Hamas'ın üst düzey isimlerinden Raid Saad’ın hedef alınarak öldürüldüğü iddia edildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’ne saldırıların sürdürüleceği tehdidinde bulunuldu.

Hamas: İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırı, ateşkesi kasten baltalamaya çalıştığını gösteriyor

İsrail ordusunun Gazze kentinin batısında sivilleri taşıyan bir araca düzenlediği saldırının akabinde Hamas'tan yazılı açıklama yapıldı.

İsrail'in Gazze'de suç işlemeye ve ateşkesi ihlal etmeye devam ettiği kaydedilen açıklamada, bugünkü ihlalle Tel Aviv yönetiminin ateşkes anlaşmasını kasıtlı olarak baltalamaya ve sabote etmeye çalıştığının bir kez daha ortaya çıktığı ifade edildi.

İsrail hükümetinin, Filistin halkına karşı işlediği suçlar, ateşkes anlaşmasını sistematik olarak ihlal etmesi, kuşatmayı sürdürmesi ve insani yardım çabalarını engellemesinden doğacak sonuçlardan sorumlu olduğuna işaret edildi.

Arabulucular ile anlaşmanın garantör devletlerine, bu ihlaller karşısında sorumluluklarını yerine getirme ve anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini hiçe sayarak onu baltalamaya çalışan "faşist İsrail hükümetini" durdurmak için derhal harekete geçme çağrısı yapıldı.

Gazze'de sivil bir araca düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi ölmüş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

İsrail ordusunun, ABD merkezli X hesabından yapılan paylaşımda, Gazze kentine düzenlenen saldırıda Hamas’ın üst düzey bir yetkilisinin hedef alındığı ileri sürülmüştü.

İsrail basınında ise hedef alınan kişinin Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının en önemli iki isminden biri olan Raid Saad olduğu iddia edilmişti.

Söz konusu saldırının, ateşkes anlaşmasında ikinci aşamaya geçilmesi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ay sonunda ABD'ye yapması planlanan ziyaret öncesinde gerçekleşmiş olması dikkat çekti.

İsrail askerleri Doğu Kudüs'te "Ayrım Duvarı" yakınında 1 Filistinliyi yaraladı

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 30 yaşındaki Filistinli bir gencin ayağından yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin Ayrım Duvarı çevresinde Filistinlilere yönelik saldırıları sürdürdüğü kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Filistinli işçilerin İsrail'deki işlerine dönmesine izin vermediği aktarılan açıklamada, Filistinlilerin tehlikeli olmasına rağmen Ayrım Duvarı'na tırmanarak İsrail tarafına geçmeye çalıştıkları ve bu sırada benzer saldırılara maruz kaldıkları ifade edildi.

Filistin İşçiler Birliğinin verilerine göre, 8 Ekim 2023 ile 28 Ekim 2025 tarihleri arasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 44 Filistinli işçi hayatını kaybetti, binlercesi ise gözaltına alındı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanmış, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.