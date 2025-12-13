Van’ın şehir içi, bölgesel ve uluslararası trafik yükünü azaltmak amacıyla hayata geçirilen Van Çevre Yolu Projesi’nin toplam 28 kilometrelik birinci ve üçüncü etapları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla bugün düzenlenen açılış töreniyle hizmete alındı.

URALOĞLU: YÜKSEK STANDARTLI BİR ÇEVRE YOLU

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van’ın stratejik konumu ve tarihsel önemine dikkat çekerek, çevre yolunun şehir merkezini transit trafikten arındıracağını belirterek, “Van; köklü tarihi, stratejik konumu ve İpek Yolu üzerindeki kadim geçmişiyle ülkemizin İran’a ve Orta Asya’ya açılan en önemli kapılarından biridir. Bu özelliğiyle Van, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen kalkınma vizyonunun her zaman öncelikli şehirlerinden biri.

Yoğun şehir içi ve uluslararası trafik yüküne sahip olan Van’ımızın en önemli ihtiyaçlarından biri, şehir merkezini transit trafikten arındıracak yüksek standartlı bir çevre yolu. Bu kapsamda Edremit’ten başlayarak şehir merkezinin doğusundan Erciş yoluna uzanan toplam 41 kilometrelik Van Çevre Yolu’nu projelendirdik.” dedi.

“ŞEHİR İÇİ TRAFİK BÜYÜK ÖLÇÜDE RAHATLAYACAK”

Edremit–Kurubaş arasındaki 10 kilometrelik 1. kesim ile Özalp–Erciş arasındaki 18 kilometrelik 3. kesimin hizmete açıldığını söyleyen Uraloğlu, “Bugün; Edremit–Kurubaş arasındaki 10 kilometrelik 1. kesim ile Özalp–Erciş arasındaki 18 kilometrelik 3. kesim olmak üzere toplam 28 kilometrelik bölümü hizmete açıyoruz. Bu sayede şehir içi trafik büyük ölçüde rahatlayacak, uluslararası transit ulaşım ise sınır kapılarına yüksek standartlı şekilde yönlendirilecektir.” diye konuştu.

“VAN’IN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISINA YAKLAŞIK 80 MİLYAR LİRALIK YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK”

Çevre yolunun tamamlanmasıyla şehir içinden geçen yaklaşık 75 dakikalık ulaşım süresinin 20–25 dakikaya düşeceğini ifade eden Uraloğlu, zamandan ve akaryakıttan yıllık yaklaşık 2,7 milyar liralık tasarruf sağlanacağını, karbon emisyonunun da önemli ölçüde azalacağını kaydetti. Bakan Uraloğlu, kalan 13 kilometrelik kesimin ise önümüzdeki yıl tamamlanmasının hedeflendiğini açıklayarak şunları söyledi:

“Çevre yolumuz tamamlandığında, şehir içinden geçen yaklaşık 75 dakikalık geçiş süresi 20–25 dakikaya düşecek; zamandan ve yakıttan yıllık yaklaşık 2,7 milyar liralık tasarruf sağlanacaktır. Ayrıca karbon emisyonu azaltılarak çevreye önemli bir katkı sunulacaktır. Kalan 13 kilometrelik kesimi de Allah’ın izniyle önümüzdeki yıl tamamlayarak Van Çevre Yolu’nu bütünüyle hizmete almayı hedefliyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana Van’ın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 80 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 36 kilometreden 613 kilometreye çıkardık; önemli güzergahları sıcak asfalt ve yüksek standartlı yollarla buluşturduk. Van Çevre Yolu, şehrimizin ticaretine, turizmine ve ekonomisine güç katacak; Van’ı bölgenin önemli bir lojistik merkezi haline getirecek. Van Çevre Yolu’nun şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

GENEL MÜDÜR GÜLŞEN: ULAŞIM DAHA HIZLI, GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GELECEK

Van Çevre Yolu’nun şehir içi, bölgesel ve uluslararası ulaşım ihtiyacına cevap verecek şekilde planlandığını belirten Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, “Van Çevre Yolu’nun tamamlanan kesimlerini hizmete sunduğumuz bu anlamlı törene hoş geldiniz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şehirlerimizin artan nüfusu ve araç trafiği karşısında, ulaşımı rahatlatan çevre yolları büyük önem taşımaktadır. Bu anlayışla projelendirilen Van Çevre Yolu; kentin şehir içi, bölgesel ve uluslararası ulaşım ihtiyacına cevap verecek şekilde planlanmıştır. Toplam 41 kilometre uzunluğunda, 2x3 şeritli bölünmüş yol olarak tasarlanan projenin; Edremit Kavşağı ile Kurubaş Kavşağı arasındaki 1. kesimi ile 3. kesimi bugün trafiğe açıyoruz. Bu kesimlerin hizmete alınmasıyla şehir merkezindeki trafik yoğunluğu önemli ölçüde azalacak; ulaşım daha hızlı, güvenli ve konforlu hale gelecek.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

TÜRKMENOĞLU: MUTLULUK YAŞIYORUZ

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu da konuşmasında, uzun yıllardır gündemde olan Van Çevre Yolu projesinde son bir yıl içerisinde önemli mesafe kat edildiğini belirterek, “Bugün burada; Van’ın güzel havası ile Van Gölü’nün eşsiz manzarasının buluştuğu bu anlamlı noktada, uzun yıllardır konuşulan ve son bir yıl içerisinde güçlü bir iradeyle somut adımlar atılan Van Çevre Yolu projemizin iki etabını hizmete almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toplam 41 kilometrelik Van Çevre Yolu’nun tamamını 2026 yılı sonu itibarıyla bitirmeyi hedefliyoruz. Bu süreçte emek veren işçi kardeşlerimize ve yüklenici firmalarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi.

KAYATÜRK: SON BİR AY İÇERİSİNDE VAN’DA ÖNEMLİ AÇILIŞLAR YAPTIK

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise son dönemde Van’da peş peşe önemli yatırımların hayata geçirildiğini aktararak, “Son bir ay içerisinde Van’da önemli açılışlar yaptık. Van Havalimanı pistini kısa sürede yeniden hizmete aldık, şehir trafiğini rahatlatan köprümüzü açtık. Bugün de bu kavşakla birlikte çevre yolumuzu hizmete başlatıyoruz. İlimizde halen yaklaşık 120 milyar liralık yatırım devam etmektedir. İnşallah bir yıl içerisinde çevre yolumuzun kalan kısmını da tamamlayarak Van’ımıza güçlü bir ivme kazandıracağız.” ifadelerine yer verdi.

VALİ BALCI: VAN’DA YAKLAŞIK 100–120 MİLYAR LİRALIK YATIRIM DEVAM EDİYOR

Van Valisi Ozan Balcı da çevre yolunun yanı sıra sahil yolu başta olmak üzere birçok alanda önemli yatırımların sürdüğünü belirtti.

Vali Balcı yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

“Van’da sadece çevre yoluyla sınırlı kalmayan önemli yatırımlar hayata geçiriliyor. Sahil yolumuzu 13 kilometreden 18 kilometreye çıkarıyoruz. Bu yol Van Gölü’nün adeta gerdanlığı oldu; çevre yolumuz ise Van’ın büyük gerdanlığı niteliğindedir. Şu anda Van’da yaklaşık 100–120 milyar liralık yatırım devam ediyor. Bu yatırımlar tamamlandığında yaklaşık 30 bin kişilik istihdam oluşmasını öngörüyoruz. Bu vesileyle, Van Çevre Yolu’nun şehrimize kazandırılmasındaki büyük katkılarınız için Sayın Bakanımıza ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum. Kalan 13 kilometrelik kısmı da aynı kararlılıkla tamamlayacağız.”