Ligde kötü gidişatın ardından teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayıran İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, teknik patron Osman Zeki Korkmaz ile çıktığı ilk maçta da kazanamadı.

Dengeli başlayan maçın ilerleyen bölümlerinde daha atak oynayan taraf temsilcimiz oldu. Maçın 32. dakikasında Hasan Bilal'in ara pasında topla buluşan Ivan Cedric, ceza sahası içinden düzgün vurarak golü buldu. Ancak VAR'dan gelen uyarıyla gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İlk yarının kalan dakikalarında gol olmayınca devre 0 - 0 eşitlikle tamamlandı.

Müsabakanın ikinci yarısında her iki ekip de gol yollarını zorladı.

Van Spor gol ararken konuk ekip 78. dakikada geliştirdiği atakta Andrej Djokanoviç ile golü buldu ve 1 - 0 öne geçti.

Golden sonra çabalar sonucu değiştirmeye yetmedi ve İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü sahadan 1-0 mağlup ayrılan taraf oldu.

Temsilcimiz ligde son 5 maçtır kazanamıyor. Alına kötü sonuçlarla Van Spor FK ateş çemberine daha da yaklaştı.