Van'da önceki gün etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Başkale'de 6 ve Gürpınar ilçesinde 9 olmak üzere toplam kapalı bulunan 15 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Kapalı yolları açmak için çalışmalar aralıksız sürdürüyor. Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde bulunan 3 bin rakımı ile Türkiye'nin en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi'nde yoğun kar yağışı devam ediyor.

Kar yağışıyla birlikte ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Karayolları Van 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye kar küreme araçları sevk ederek kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

