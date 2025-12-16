Tüm yurtta 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası kapsamında Erciş ilçesindeki anaokulu öğrencileri de farklı bir etkinliğe imza attı. İlçenin Çelebibağı Mahallesi’nde bulunan Selahaddin-i Eyyübi Anaokulu öğrencileri, Van’ın kültürel değerlerini tanıttı.

Ailemle Eğitim Yolculuğum projesinden de faydalanarak öğrencilerin ailelerini de etkinliğe dahil eden okul yönetimi, el birliğiyle hazırladıkları etkinliğin sunumunu yaptı. Etkinlikte Van’ın yöresel yemeklerinden el sanatlarına kadar birçok değer tanıtıldı. Etkinlikte öğrencilere yerli malı farkındalığı oluşturulurken, kendi yaşam alanı olan yöresel değerlerinin de tanıtılması amaçlandı.

Okul Müdürü Ziver Gürbüz, Yerli Malı Haftası dolayısıyla bir program yaptıklarını belirterek, "Yöresel yemekler ve Van'da olduğumuz için bir de Van yöresini tanıtalım dedik. Etkinlikte Van'ımızın meşhur olan yerlerini arkadaşlara gösterdik. Van'da meşhur olan el işçiliği malzemeleri, yöresel yemeklerimizi tanıttık.

Van'ımızın meşhur olan keledoş yemeğimizi, keşkekimizi, Van üzüm yaprağı sarması, Van köftesi hazırladık ve aileleri de bu işin içine kattık. Ailemle Eğitim Yolculuğu projemiz kapsamında her ay bir etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Bu ayın etkinliği ise Yerli Malı Haftası oldu. Velilerimizle beraber planladık. Yemeklerimizin hepsi onlardan geldi. Güzel bir katılım oldu. Bu şekilde de Ailemle Eğitim Yolculuğu projesinin aralık ayını gerçekleştirmiş olduk.

Öğrencilerimiz için de Dilimizin Zenginlikleri projesi kapsamda bilmedikleri kelimeleri öğrenmiş oldular" dedi.