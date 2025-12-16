Meteorolojik değerlendirmelere göre Van’da bugün de kar yağışı devam edecek. Tahminlere göre; bölge genelinde havanın çok bulutlu, Bitlis'te aralıklı kar yağışlı, Van ve Hakkari'de aralıklı hafif kar yağışlı olması, yağışların öğle saatlerinden itibaren Van'ın güney (Bahçesaray, Gevaş ve Çatak) ilçeleri, Van Gölü, Bitlis ile Bitlis’in güney (Tatvan ve Hizan) ilçelerinde yerel olarak kuvvetli kar yağışlı olarak geçmesi bekleniyor.

KUVVETLİ KAR UYARISI

Meteoroloji Van’ın güney ilçeleri için kuvvetli kar yağış uyarısı yaptı. Uyarıda; “Van'ın güney (Bahçesaray, Gevaş ve Çatak) ilçeleri, Van Gölü, Bitlis ile Bitlis’in güney (Tatvan ve Hizan) ilçelerinde yerel olarak kuvvetli kar yağışı beklendiğinden buzlanma ve don olayı, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Kuvvetli rüzgara ilişkin de; “Akşam saatlerinden itibaren Van Gölü’nde kuvvetli fırtına (6-7 bofor) ve Bitlis çevrelerinde kuzeyli ve doğulu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa), yüksek kesimlerde ise kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir, tipi şeklinde kar yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısı yapıldı.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

İpekyolu: Çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı

Tuşba: Çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı

Edremit: Çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı

Bahçesaray: Çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı

Başkale: Çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı

Çaldıran: Çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Çatak: Çok bulutlu, bugün gece saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli kar yağışlı

Erciş: Çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Gevaş: Çok bulutlu, bugün gece saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli kar yağışlı

Gürpınar: Çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı

Muradiye: Çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Özalp: Çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı

Saray: Çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı