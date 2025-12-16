Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 ila 5 dereceye kadar düştüğü Edremit ilçesinde yoğun kar yağışı çevreyi beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zaman zaman zor anlar yaşarken, dışarı çıkan çocuklar ise karın keyfini çıkararak doyasıya eğlendi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu olacağı, gece saatlerinden itibaren Bitlis, Van ve Hakkari'de aralıklı kar yağışının etkili olmasının beklendiği bildirildi. Yağışların yarın (salı) öğle saatlerinden itibaren Van'ın güney ilçeleri Bahçesaray, Gevaş ve Çatak ile Van Gölü çevresi, Bitlis geneli ve Bitlis'in güney ilçeleri Tatvan ve Hizan'da yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları ile yer yer sis görülebileceği ifade edilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Vatandaşlar, yoğun kar yağışının özellikle suları çekilen Van Gölü için faydalı olmasını ve kış mevsiminin bereketli geçmesini temenni ettiklerini belirttiler.