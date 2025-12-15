Van Büyükşehir Belediyesi ile Türk Hava Kurumu iş birliğinde sahnelenen “Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş” adlı tiyatro oyunu, Türk Hava Kurumu’nun 100. yılı kapsamında iki gün boyunca Van’da öğrencilerle buluşarak Türk havacılık tarihinin öncü isimlerinden Vecihi Hürkuş’u genç kuşaklara anlattı.

Van Büyükşehir Belediyesi, Türk havacılık tarihinin öncü isimlerinden Vecihi Hürkuş’un yaşamını konu alan “Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş” adlı tiyatro oyununu iki gün boyunca öğrencilerle buluşturdu. Türk Hava Kurumu’nun 100. yılı etkinlikleri kapsamında sahnelenen oyun, liseli ve üniversiteli gençlere Türk havacılığının tarihsel serüvenini aktardı.

Türk Hava Kurumu ve Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle sahnelenen oyunda, Vecihi Hürkuş’un Kurtuluş Savaşı’ndaki mücadelesi, kendi imkanlarıyla ürettiği uçaklar ve Türk havacılığına bıraktığı miras anlatıldı. Gösterimler boyunca gençlerden yoğun ilgi gören oyun, havacılık bilincinin artırılmasına katkı sundu.

“TÜRKİYE’NİN HAVACILIK SANAYİSİNDE ATTIĞI ADIMLARIN RUHU VECİHİ HÜRKUŞ’TA GİZLİDİR”

Tek kişilik sahnelediği “Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş” adlı oyunla 2017 yılından bu yana Türkiye’nin farklı illerinde seyirciyle buluşan Murat Demirbaş, Türk Hava Kurumu’nun 100. yılı kapsamında başlatılan turneyle özellikle gençlere Türk havacılık tarihinin öncü isimlerinden Vecihi Hürkuş’u anlatmayı ve sivil havacılık bilincini artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Demirbaş, “Vecihi Hürkuş, Türk havacılığının sembol ismi ve bir anlamda Mustafa Kemal Atatürk’ün göklerdeki karşılığıdır. Bugün Türkiye’nin havacılık sanayisinde attığı adımların, elde ettiği başarıların ruhu Vecihi Hürkuş’ta ve Nuri Demirağ’da gizlidir. Vecihi Hürkuş, tamamen kendi imkanlarıyla ilk Türk uçağını, Vecihi K-6’yı ve ardından Vecihi K-14’ü üretmiş bir isim. Bunu kendi kurduğu atölyede yapmış ve Türkiye’de pek çok ilke imza attı.” dedi.

“SEYİRCİYLE KURULAN BAĞ ÇOK GÜÇLÜ OLDU”

Oyunda, Kurtuluş Savaşı’nda cephede önemli başarılara imza atan, Rus cephesinde “kara bela” olarak anılan ve esaretten kaçarak mücadelesini sürdüren Vecihi Hürkuş’un kararlı ve vatansever kişiliği sahneye taşıdıklarını ifade eden Demirbaş, şu ifadeleri kullandı:

“Kurtuluş Savaşı’nda cephede büyük başarılar göstermiştir. Rus cephesinde ‘kara bela’ diye anılmıştır. Esir düşmüş, Kafkas Cephesi’nden kaçmıştır. Müthiş bir vatansever, direnci çok yüksek ve inandıklarından asla vazgeçmeyen biriydi. Biz gençlere televizyonlarda sunulan hayali kahramanlar yerine, kendi tarihimizden çıkan bu gerçek kahramanları anlatmayı çok önemsiyoruz. Van’da liseli ve üniversiteli gençlerle buluştuk. Oyundan sonra Vecihi Hürkuş’u hiç tanımadığını söyleyen gençler oldu ve havacılığa ilgisi olanların motivasyonu daha da arttı. Bu oyunun gençlerin özgüvenine, geleceğe dair bakışına katkı sunduğunu görüyoruz. Seyirciyle kurulan bağ çok güçlü oldu; adeta birlikte uçuyoruz, sonra birlikte yere iniyoruz.”