Türk Kızılay Genel Merkezi tarafından İstanbul'da düzenlenen ‘İl Koordinasyon ve Performans Değerlendirme Toplantısı'nda, yıl boyunca sahada yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda, Türkiye genelinde iyilik faaliyetleriyle öne çıkan il ve ilçe şubeleri ödüllendirildi. Toplantıda Türk Kızılay Muradiye Şubesi, gösterdiği üstün performansla dikkat çekti. Yürüttüğü sosyal yardım ve gönüllülük faaliyetleriyle öne çıkan Muradiye Şubesi, şubeler arasında Türkiye birincisi oldu.

Ödüllerin ardından açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, elde edilen başarının ortak bir emeğin sonucu olduğunu belirterek, "Birlikten iyilik doğar diyerek çıktığımız bu yolda, genel merkezimizin düzenlediği bu toplantıda elde edilen başarı hepimizi gururlandırdı. Bu ödül, gece gündüz demeden çalışan gönüllülerimizin, personelimizin ve bizlere güvenen Muradiyeli hemşehrilerimizin emeğinin karşılığıdır" dedi.

İyilik çalışmalarının emek ve sabırla büyüdüğünü ifade eden Yay, "Biz inanıyoruz ki çaba varsa bereket vardır. Bu inançla daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Muradiye'de yürütülen iyilik faaliyetlerinin yalnızca saha çalışmalarıyla sınırlı olmadığını dile getiren Yay, bağışçıların iyilik zincirinin en güçlü halkası olduğunu belirterek, "Zekâtını, fitresini ve sadakasını bizlere emanet eden tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yay, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz başta olmak üzere genel merkez yönetimine teşekkür ederek, genel merkezin sahadaki çalışmalara büyük katkı sunduğunu söyledi.

Program sonunda Kızılay Muradiye Toplumsal Eğitim Merkezi El Sanatları Kursu'nda öğrenciler tarafından el emeğiyle hazırlanan Van Kedisi figürü, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'a hediye edildi.