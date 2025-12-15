Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) 2025 yılı Ocak-Kasım dönemine ilişkin işe yerleştirme verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 11 ayında İŞKUR aracılığıyla Türkiye genelinde 1 milyon 396 bin 949 kişi istihdama kazandırıldı. Aynı dönemde Van’da ise 10 bin 117 kişi işe yerleştirildi.

Açıklanan verilere göre, 2025 yılının Ocak-Kasım döneminde Türkiye genelinde özel sektörde 1 milyon 383 bin 592 kişi istihdam edilirken, kamu kurumlarında 13 bin 357 kişi işe alındı. Aynı dönemde Van’da özel sektörde 10 bin 112 kişi istihdam edilirken, kamu kurumlarında ise yalnızca 5 kişi istihdama kazandırıldı.

Van’daki istihdam verilerinin demografik dağılımına bakıldığında, işe yerleştirilenlerin 4 bin 919’unu kadınlar oluşturdu. İstihdam edilenler arasında 15-24 yaş aralığındaki gençlerin sayısı 4 bin 195 olarak kayıtlara geçti. Ayrıca aynı dönemde 242 engelli birey ile 2 bin 56 yükseköğrenim mezunu kişinin de İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildiği bildirildi.