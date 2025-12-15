İpekyolu Sağlıklı Hayat Merkezinde bünyesinde hizmet veren Aile Danışmanlığı Merkezi, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Merkezde aile içi iletişim, ebeveyn-çocuk ilişkileri ve sosyal uyum gibi konularda uzman personel tarafından ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuluyor. Aylık yaklaşık 100 ailenin başvurduğu merkezde yürütülen terapiler sayesinde, boşanma aşamasına gelen ailelerin yüzde 80'inin boşanmaktan vazgeçtiği ifade edilirken, verilen desteklerle ailelerin sorunlarla daha sağlıklı bir şekilde başa çıkmalarının hedeflendiği belirtildi.

Konuya ilişkin konuşan Aile Terapisti Dr. Zübeyde Tezcan, aile içi sorun yaşayan çiftlerin kendilerine danıştığını belirtti. Öncelikle çiftlerin birbirlerini anlamadıkları için başvurduklarını ifade eden Dr. Tezcan, "Ailede üç aşama var: Romantizm dönemi, kişilik çatışması dönemi ve bağlılık dönemi. Bize gelen çiftler genellikle kişilik çatışması sürecinde oluyor. Bu dönemde, farklı ortamlarda büyümüş olmanın yanı sıra kadın-erkek farklılıkları ve kültür çatışması da devreye giriyor. Çiftler birbirlerini anlamakta zorlanıyor ve bu nedenle bize geliyorlar. Biz ne yapıyoruz? Kadına eşini tercüme ediyoruz, erkeğe de eşini tercüme ediyoruz" dedi.

Toplumda tam bir birey olamamış eşlerin olduğunu dile getiren Tezcan, "Evlenmiş, büyümüş ama bireyselleşmesini tamamlayamamış erkekler geliyor. Anne-babasına aşırı bağlı, eşine yeterince ilgi gösteremeyen, hatta eşine ilgi gösterebilmek için bile yerine göre anne-babasına danışan beylerle karşılaşıyoruz. Bu beni gerçekten çok üzüyor. Evlilik ciddi bir karar, çok kutsal bir kurum. Bunu yürütebilecek şahsiyetin ve karakterin oluşmuş olması gerekiyor. Ancak kişiliği tam gelişmemiş, bağlı bireyler aile içinde huzursuzluğa neden oluyor. Özellikle Van'da bu durumla sık karşılaşıyoruz" diye konuştu.

"Yüzde 80 başarı sağladık"

Boşanma kararıyla gelen çiftleri ele aldıklarına yaklaşık yüzde 80 oranında başarı sağladıklarını ifade eden Tezcan, "Elbette yüzde 20'lik bir kesimde başarılı olamadığımız vakalar da var. Ancak genel olarak baktığımızda yüzde 80-90 oranında mutlaka dokunabildiğimiz, fayda sağlayabildiğimiz vakalar oluyor" şeklinde konuştu.

"Aile, en kutsal ve en önemli mutluluk kaynağımızdır"

Evli çiftlere tavsiyelerde bulunan Tezcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikle çiftlerin ayrılma noktasına gelmeden, çok ciddi yaralar almadan, herhangi bir sıkıntı yaşadıklarında başvurabilecekleri bir merci olduğunu bilmelerini istiyorum. İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi'nde çalışıyorum. Buraya gelsinler, sorularını sorsunlar. Nasıl ki gözümüz rahatsızlandığında göz doktoruna gidiyorsak, telefonumuz bozulduğunda telefoncuya gidiyorsak, ailemizle ilgili bir sorun yaşadığımızda da çok rahatlıkla danışabilecekleri bir yer olduğunu bilsinler. Aile, en kutsal ve en önemli mutluluk kaynağımızdır. Burada konuşulan her şey gizli kalır, mahremiyet sınırlarına titizlikle riayet edilir."